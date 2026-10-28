Modificările au fost inițiate de autoritățile islamice siriene, ajunse la putere la sfârșitul anului 2024 după prăbușirea regimului fostului președinte Bashar al-Assad, al cărui partid, Baas, recunoștea locul preponderent al islamului, dar milita în același timp pentru un stat laic, scrie Agerpres.

Într-un mesaj publicat săptămâna trecută pe Facebook, un jurnalist sirian, Mohammad Salloum, a dezvăluit - pe baza unui studiu al organizației Impact-se, publicat în octombrie - modificările efectuate în noile ediții ale manualelor de științe sociale, de educație islamică și de istorie, stârnind un val de indignare.

AFP a verificat mai multe modificări menționate în acel raport, consultând versiuni digitale disponibile pe site-uri oficiale.

Femeile au dispărut din manuale

Astfel, Gioconda nu mai apare în cartea de istorie pentru clasa a VII-a, iar imagini cu sculpturi emblematice ale civilizațiilor siriene antice, dintre care unele reprezentau femei, au fost eliminate dintr-un manual pentru clasa a III-a.

Într-o carte de educație islamică pentru clasa a IV-a, o fotografie în care apăreau împreună femei - dintre care una purtând vălul islamic - și bărbați a fost înlocuită cu două imagini: una cu un bărbat și cealaltă cu femei care purtau niquab (văl integral).

Potrivit unor fotografii partajate de internauții sirieni, două fetițe prezentate în fața unui computer poartă de acum vălul islamic. Fotografia reprezentând o sculptură a unui scrib îl arată pe acesta, în prezent, îmbrăcat cu o cămașă. Iar fotografii ce prezentau scene de dans au fost suprimate dintr-un manual pentru clasa a V-a.

Ministerul Educației a afirmat luni într-un comunicat că manualele au fost modificate pentru 'a suprima simboluri ale regimului alungat de la putere și conținuturile sale ideologice, precum și pentru a corecta imagini și conținuturi asociate cu acesta'. Reprezentanții ministerului au refuzat să facă alte comentarii.

Ministerul a modificat programe școlare încă din 2025, în special pentru disciplinele educație islamică, istorie și geografie, și a eliminat totodată simbolurile partidului Baas.

„Transformare ideologică”

De la sosirea lor la putere, autoritățile islamice siriene au impus anumite măsuri care stârnesc îngrijorări legate de limitarea libertăților individuale și a drepturilor femeilor.

Noul program „demonstrează o transformare ideologică'', au analizat reprezentanții organizației Impact-se, specializată în evaluarea programelor școlare.

Modificările vizează „reconfigurarea identității naționale, a memoriei istorice, a valorilor civice și a locului țării în regiune, prin intermediul a ceea ce pare a fi un cadru islamist'', sugerează Impact-se.

Avocatul și activistul pentru drepturile omului Michel Chammas a cerut pe rețelele de socializare revizuirea programelor școlare în conformitate cu 'criterii pedagogice și științifice' și consolidarea gândirii critice - absente din manualele din epoca lui Bashar al-Assad -, precum și cu respectarea diversității.

El a denunțat, de asemenea, ''o tentativă de a le impune o narațiune ideologică'' noilor generații, de exemplu prin etichetarea drept ''complotiști'' a opozanților regimului otoman care au fost spânzurați în 1916 și care, în trecut, erau celebrați ca eroi.

Această dezbatere intervine după mai multe măsuri controversate, cum ar fi restricții vestimentare pe plaje și limitări în privința vânzării de alcool.

Ministerul sirian al Educației a anunțat, de asemenea, în septembrie, că a decis să interzică accesul studentelor la anumite programe în universități.

În aceeași lună, o renumită școală privată din Damasc a decis să separe fetele de băieți începând din ciclul gimnazial, invocând, printre altele, probleme precum hărțuirea, dar negând totodată că ar fi acționat astfel în baza unui ordin oficial.