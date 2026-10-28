Ea este intens utilizată, conform celor mai recente statistici europene, informează AFP, citat de Agerpres.

De la liberalizarea serviciilor de transport feroviar de mare viteză de pasageri, la sfârşitul anului 2020, trei companii operează trenuri de mare viteză pe reţeaua din Spania: Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles), principala companie feroviară publică spaniolă; Iryo, un operator feroviar de mare viteză controlat majoritar de compania italiană Ferrovie dello Stato Italiane (FS, compania-mamă a Trenitalia, cu o participaţie de 51%) şi operatori spanioli precum Air Nostrum (25%) şi Globalvia (24%) şi, în final, Ouigo Espana, o filială a operatorului francez SNCF.

Reţeaua este organizată în jurul liniilor care converg spre capitala Madrid şi gara Atocha pentru tot ce vine dinspre sud şi est, şi Madrid-Chamartin pentru nord-vest. De asemenea, include linii transversale care leagă, de exemplu, Catalonia direct de Andaluzia.

Potrivit lui Frederic de Kemmer, un expert independent în transporturi europene, Renfe controlează o cotă de piaţă de peste 60% (61,2%), în timp ce Iryo şi Ouigo împart restul de 40%.

Liberalizarea a făcut ca numărul de pasageri să crească vertiginos până la aproape 40 de milioane în 2024, cu o rată de utilizare a căilor ferate care a dus la o uzură accelerată a materialului rulant şi a infrastructurii, potrivit unor experţi.

De la 1 ianuarie 2005, reţeaua feroviară spaniolă este separată de Renfe. Administratorul public al reţelei principale, ADIF, este responsabil pentru peste 15.000 de kilometri de cale ferată.

Accident feroviar în Spania

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineaţă în Spania, pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia, din sudul ţării. Un tren Renfe şi un tren Iryo s-au ciocnit la scurt timp după ora locală 09:00 (08:00 GMT), provocând deraierea a două vagoane ale trenului Iryo, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului regional din Castilla-La Mancha.

Această coliziune a avut loc la nouă luni după un accident între trenuri de mare viteză aparţinând aceloraşi operatori, pe aceeaşi linie, soldat cu moartea a 46 de persoane.

Una dintre supraviețuitoarele tragediei feroviare din Urda a povestit momentele de groază prin care a trecut.

Dezorientată și fără să știe nimic, a coborât din tren. „Odată ce am ajuns mai departe pe șine, atunci a început haosul”, povestește ea, cu vocea tremurândă. Încă dezorientată, Eduarda a început să-i ajute pe ceilalți pasageri din jurul ei. „Nu voi uita niciodată un băiat căruia îi verifica pulsul, ca să se vadă dacă mai e viu”, spune ea, sperând că băiatul este acum bine.

Vezi AICI mărturia cutremurătoare a fetei, în integralitate