O coliziune între două trenuri de mare viteză, unul de la Renfe și celălalt de la Iryo, s-a soldat cu cel puțin 46 de morți și mai mulți răniți, scrie Cadena Ser.

În trenul Iryo, în vagonul cinci, Eduarda, în vârstă de 17 ani, călătorea cu cele două pisici ale sale. Își vizita sora în Sevilla. Acum se află în Urda, unul dintre orașele cele mai apropiate de locul accidentului, la 8 kilometri distanță.

Din pavilionul amenajat de primar pentru a-i adăposti pe răniți, Eduarda își spune povestea înfiorătoare. Călătorea liniștită în al cincilea vagon când, dintr-o dată, a simțit o bubuitură puternică care a făcut-o să cadă în față, spărgând masa din fața scaunului ei. Mulți dintre pasagerii din jurul ei au suferit tăieturi și vânătăi.

Dezorientată și fără să știe nimic, a coborât din tren. „Odată ce am ajuns mai departe pe șine, atunci a început haosul”, povestește ea, cu vocea tremurândă. Încă dezorientată, Eduarda a început să-i ajute pe ceilalți pasageri din jurul ei. „Nu voi uita niciodată un băiat căruia îi verifica pulsul, ca să se vadă dacă mai e viu”, spune ea, sperând că băiatul este acum bine.

„Îi datorez totul bărbatului care m-a dus în sat”

Eduarda își amintește cum a pus pături, a mutat garduri și cum martorii au ajuns la locul accidentului. Unul dintre ei a dus-o la centrul sportiv din Urda, unde a început să-și dea seama ce se întâmplă.

„Îi datorez totul bărbatului care m-a dus în sat”, spune ea, amintindu-și cum „erau morți sub trenuri”. Țipete de panică și durere, un vagon în flăcări și oameni cu sânge pe față sunt imaginile pe care le descrie această pasageră.

Ea subliniază că, din fericire, nu a suferit nicio vătămare. Se estimează că peste 120 de persoane rănite, de diferite grade, vor ajunge la secția unde încearcă acum să se recupereze.