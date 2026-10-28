„În semn de respect şi solidaritate faţă de toate victimele tragicului accident feroviar produs în această miercuri, la primele ore, în provincia Toledo, RFEF a amânat cele 24 de meciuri din prima etapă a Cupei Spaniei, programate iniţial să se dispute în această după-amiază şi seară", a transmis RFEF într-un comunicat, scrie Agerpres.

Marile cluburi Real Madrid şi FC Barcelona nu sunt afectate de amânare, întrucât vor intra în competiţie mai târziu.

Cel puţin 30 de persoane au fost ucise şi zeci au fost rănite în urma coliziunii a două trenuri de mare viteză, au anunţat autorităţile.

Coliziunea a avut loc în apropiere de Urda, la aproximativ 130 de kilometri sud de Madrid, a declarat pentru televiziunea spaniolă Esther Padilla, purtătoare de cuvânt a guvernului regional din Castilla-La Mancha.

Un număr exact al pasagerilor răniţi nu a fost disponibil imediat.

RFEF a precizat că un nou program al meciurilor va fi anunţat la momentul oportun.