Moraru Benone, primar al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, a fost reținut timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, se arată într-un comunicat emis de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

La data de 28 octombrie 2026, el va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„În contextul încheierii în cursul anului 2025 a unui contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei între Primăria orașului Slănic-Moldova și o societate comercială, având ca obiect „Intervenție în primă urgență – Refacere capacitate alimentare cu apă potabilă din dren la nivelul orașului Slănic-Moldova, județul Bacău”, inculpatul Moraru Benone, în calitate de primar, ar fi primit la data de 23 iulie 2026 de la reprezentantul societății respective, cu titlu de mită, suma de 15.000 de euro reprezentând o primă tranșă de bani în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de primărie”, se arată în comunicat.

Ulterior, la data de 27 octombrie 2026, primarul Moraru Benone a primit de la aceeași persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranșă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv, împrejurare în care procurorii anticorupție au constatat infracțiunea flagrantă, mai precizează DNA.