Un criminal a obținut anularea pedepsei după ce judecătorului i-a fost arătat un videoclip făcut cu IA în timpul procesului

Stiri externe
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BBC

Un bărbat condamnat pentru omor în statul american Arizona a obținut anularea pedepsei, după ce în timpul procesului rudele victimei i-au prezentat judecătorului un videoclip realizat cu IA, care a influențat decizia instanței.

autor
Ines Paris

Gabriel Paul Horcasitas a fost găsit vinovat de un juriu pentru că l-a împușcat mortal pe Christopher Pelkey, în vârstă de 37 de ani, în timpul unei confruntări la un semafor, în 2021. El a fost condamnat la 10 ani de închisoare, relatează El Universal.

Deși condamnarea pentru omor din culpă a fost menținută, pedeapsa va trebui restabilită.

Ce era în videoclip

Cazul a ajuns la Curtea de Apel din Arizona datorită utilizării unei reconstituiri a lui Pelkey folosind inteligența artificială în timpul audierii de pronunțare a sentinței.

Familia victimei a prezentat materialul cu scopul de a-i oferi o voce după moartea sa.

Pentru a realiza videoclipul, au fost folosite o înregistrare anterioară a lui Pelkey, o fotografie și un scenariu scris de sora sa, Stacey Wales.

Conținutul a făcut posibilă recrearea digitală a decedatului pentru a transmite un mesaj adresat bărbatului condamnat pentru moartea sa.

Apelul a devenit prima utilizare a unei declarații generate de AI în instanță pentru a da voce unei victime decedate. Utilizarea sa a declanșat o dezbatere privind limitele și implicațiile etice ale integrării acestui tip de tehnologie în procedurile legale.

Într-un interviu acordat agenției EFE, sora victimei, Stacey Wales a recunoscut că prezentarea a fost una controversată și spune că un astfel de instrument nu ar trebui folosit în toate cazurile.

Așa cum a explicat, mesajul atribuit fratelui său exprima iertare pentru Horcasitas și nu cerea o sentință specifică.

"Această prezentare a fost foarte importantă pentru familia noastră, să-l umanizăm pe fratele meu. Cred că este important ca victimele să poată arăta cine au fost," a spus Wales, referindu-se la scopul reconstituirii.

Cu toate acestea, Curtea de Apel din Arizona a concluzionat că videoclipul nu a îndeplinit standardele necesare de fiabilitate și a exercitat o influență nejustificată asupra judecătorului responsabil cu pronunțarea pedepsei.

În decizia sa, judecătorul a afirmat că videoclipul l-a „impresionat profund” și că Pelkey a reușit, prin intermediul acestuia, să „vorbească din inimă”.

Ce se întâmplă cu cazul lui Gabriel Horcasitas

Pentru Curtea de Apel, reacția judecătorului a arătat că materialul generat de inteligența artificială avea o greutate care afecta imparțialitatea procesului. Din acest motiv, el a considerat că decizia privind pedeapsa nu putea fi menținută.

Rezoluția nu a eliminat răspunderea penală a lui Horcasitas pentru omor din culpă. Hotărârea a anulat doar sentința de zece ani și jumătate de închisoare și a ordonat ca inculpatul să fie condamnat din nou pentru moartea lui Pelkey.

Horcasitas urmează să fie rejudecat pentru stabilirea unei noi pedepse.

Sursa: El Universal

Etichete: inteligenta artificiala, condamnare, sentinta,

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