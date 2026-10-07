După descoperirea crimei, Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu a fost dat în urmărire internațională, iar pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru omor, confirmat ieri de judecători.

Eduard Văduva, purtător de cuvânt IPJ Vâlcea: „Bărbatul se află în custodia polițiștilor S.I.C. IPJ Vâlcea, iar cercetările continuă în cadrul dosarului penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.”

După ce a fugit din țară, suspectul s-a predat singur în 28 septembrie, la sediul Poliției din orașul elvețian Saint Gallen. Ieri, la amiază, a fost adus în țară cu un avion care a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR: „Polițiștii români au preluat bărbatul pentru punerea în aplicare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său.”

Pe 22 septembrie, un grup de pescari a descoperit valiza cu trupul Valentinei Tănăsie plutind pe râul Olt. Familia fetei l-a indicat ca principal suspect pe iubitul fetei, ultima persoană care ar fi văzut-o în viață.

Corespondent Știrile PRO TV: „Polițiștii nu l-au găsit atunci. În baza probelor, a fost dat în urmărire. I-au localizat telefonul în Ungaria. A ajuns acolo cu un prieten. De acolo a ajuns în Italia și apoi în Elveția. A auzit că e dat în urmărire și s-a predat.”

Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.