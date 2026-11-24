„Le cer azi (luni) statelor membre (ONU) să-şi coordoneze eforturile pentru a elabora, în decurs de un an, un cadru multilateral de gestionare a riscurilor AI, care să includă un sistem fondat pe principii şi supravegheat în mod independent şi credibil”, a declarat luni la o Conferinţă pe tema AI, în Caraibe, Antonio Guterres, potrivit News.ro.

Odată cu apropierea încheierii mandatului, la sfârşitul acestui an, Antonio Guterres pledează în favoarea unei reglementări a AI şi îndeamnă la acţiune împotriva folosirii armelor letale autonome, catalogate adesea drept ”roboţi ucigaşi”.

O reglementare internaţională a AI s-ar putea dovedi dificilă, din cauza unei curse a dezvoltării AI între cele două superputeri în acest domeniu, Statele Unite şi China, care vor să obţină avantajul.

Secretarul general al ONU consideră că prima etapă ar putea să fie conceperea unor măsuri comune de securitate, a unui sistem de evaluare şi a unor cerinţe minime în domeniul controlului independent.

Mai mulți patroni ai companiilor de IA au sesizat riscurile dezvoltării prea rapide a tehnologiei

În septembrie, patronul Anthropic, Dario Amodei, cel al OpenAI, Sam Altman, şi cel al SpaceX, Elon Musk, au cerut o încetinire a dezvoltării AI.

Alţi patroni, ca de exemplu Jensen Huang, pus din nou la şefia Nvidia luni, sau Mark Zuckerberg de la Meta vor să continue dezvoltarea acestei tehnologii cu toată viteza.

Autorităţile de reglementare din Statele Unite nu par însă înclinate să intervină.

În septembrie, preşedintele american Donald Trump i-a reunit pe patronii din sector, care au adoptat un cod de bună conduită pe bază voluntară.

„Este clar că instituţiile trebuie să fie reformate pentru a se adapta la realităţile lumii actuale”, a răspuns Guterres unei întrebări a AFP.

„Acest lucru este valabil pentru arhitectura financiară internaţională şi pentru sistemul comercial internaţional”, a precizat el.

Secretarul general al ONU a anunţat că-i recomandă succesorului său să se asigure de o reglementare adevărată a AI, pentru ca „omenirea să păstreze controlul lumii noastre”.