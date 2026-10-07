Cetăţeanul georgian este acuzat de manipularea ilegală a unor materiale nucleare şi riscă până la 10 ani de închisoare, potrivit unui comunicat, însoţit de o înregistrare video în care agenţi de securitate înarmaţi scot un bărbat dintr-un autoturism sedan alb şi îl încatuşează în timp ce acesta se află la pământ, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Imaginile publicate arată de asemenea agenţi care verifică două recipiente de mici dimensiuni aflate în portbagajul vehiculului, folosind un detector portabil de radiaţii. Unul dintre recipiente părea să conţină o pudră de culoare deschisă.

Uraniu-238 este cel mai comun izotop al uraniului şi, deşi este radioactiv, nu poate fi utilizat singur pentru fabricarea unei bombe nucleare.

Securitatea materialelor nucleare a reprezentat una dintre principalele îngrijorări după prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991, din care a făcut parte şi Georgia. În ultimele decenii, în Georgia au avut loc mai multe incidente grave legate de traficul ilicit de materiale nucleare.

În luna februarie, autorităţile georgiene au reţinut două persoane care încercau să cumpere uraniu în valoare de trei milioane de dolari, precum şi o cantitate dintr-un izotop radioactiv utilizat în programele de testare a armelor nucleare.