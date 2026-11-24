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Inteligența artificială schimbă radical meseria de programator, preluând o mare parte din sarcinile care până acum necesitau scrierea manuală a codului.

Un vicepreședinte executiv al Microsoft compară această transformare cu trecerea de la codul de asamblare la compilatoare și spune că un programator din anii '90 ar considera că 90% din munca sa a fost înlocuită de tehnologiile actuale, potrivit Windows Latest.

Charles Lamanna, vicepreședinte executiv al Microsoft pentru Copilot, Agenți și Platformă, susține însă că acest lucru nu înseamnă că programatorii devin inutili. Dimpotrivă, rolul lor se schimbă, iar timpul economisit prin folosirea inteligenței artificiale este dedicat unor sarcini care necesită mai multă analiză și coordonare.

„Dacă ai merge la un inginer software prin 1990 și i-ai arăta ce poți face în Azure sau AWS, ți-ar spune: «Uau, 90% din ceea ce fac eu a fost înlocuit»”, a explicat Lamanna într-un interviu acordat lui Peter Yang.

Oficialul Microsoft a comparat această evoluție cu momentul în care programatorii au renunțat să mai scrie manual cod de asamblare și au început să folosească compilatoare. Deși o parte dintre activitățile lor au fost automatizate, numărul programatorilor a crescut, iar rolul lor a devenit și mai important.

Programatorii scriu mai puțin cod, dar trebuie să gândească mai mult

Potrivit lui Lamanna, echipele care folosesc intens inteligența artificială nu mai petrec atât de mult timp scriind cod linie cu linie. În schimb, se concentrează pe proiectarea sistemelor, verificarea rezultatelor generate de AI, testare și implementarea în siguranță a programelor.

„Simt că niciodată nu a trebuit să gândesc mai intens decât o fac acum”, a spus acesta, descriind schimbarea drept un tip diferit de efort intelectual.

Timpul economisit prin generarea automată a codului este folosit pentru coordonarea activității și rezolvarea problemelor. Lamanna spune că inginerii trebuie să fie mai atenți la rezultatele produse de agenții AI, care pot face greșeli sau pot genera informații incorecte.

Agenții AI ar putea deveni principalii utilizatori ai programelor

Schimbarea nu se limitează la programatori. Lamanna consideră că agenții de inteligență artificială vor deveni, în curând, principalii utilizatori ai multor programe informatice.

„Cred că este probabil inevitabil ca principalul utilizator al multor programe și tehnologii să fie agenții”, a declarat acesta.

El a explicat că agenții au nevoi diferite de cele ale oamenilor. De exemplu, atunci când o persoană face o căutare, preferă să primească o listă scurtă de rezultate. Un agent AI poate analiza însă sute sau chiar mii de rezultate fără dificultate.

Din acest motiv, Microsoft va trebui să adapteze aplicațiile și sistemele sale pentru a le face mai ușor de folosit de către agenții AI.

Lamanna nu crede însă că instrumentele precum Copilot vor înlocui aplicațiile clasice Word, Excel și PowerPoint. Unele operațiuni sunt în continuare mai simple atunci când utilizatorul interacționează direct cu programul. „Vreau doar să dau clic și să trag”, a explicat el, referindu-se la mutarea unui element într-un document.

Oficialul Microsoft a atras atenția și asupra cantității de conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale la locul de muncă. El consideră că angajații nu ar trebui să producă documente lungi doar pentru că le pot genera rapid și apoi să le trimită colegilor.

„Direcția corectă este să nu generăm mai multe lucruri pe care oamenii să fie nevoiți să le citească”, a spus Lamanna.