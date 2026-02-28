Unii dintre criticii președintelui Donald Trump de la Capitol Hill s-au grăbit să condamne acțiunea militară a SUA împotriva Iranului de sâmbătă dimineață, criticând ceea ce au descris ca fiind un act de război nejustificat, care nu a fost aprobat de Congres, scrie POLITICO.

La scurt timp după ce au apărut informații despre atacul împotriva Teheranului, în orele dinaintea zorilor, reprezentantul Thomas Massie (republican din Kentucky), care îl critică frecvent pe Trump, a caracterizat atacurile pe rețelele de socializare drept „acte de război neautorizate de Congres”.

Massie și reprezentantul Ro Khanna (democrat din California) plănuiseră să forțeze săptămâna viitoare votul asupra unei legislații care ar limita capacitatea lui Trump de a întreprinde acțiuni militare unilaterale împotriva Iranului fără aprobarea Congresului. Dar atacurile americane de sâmbătă dimineață au avut loc înainte ca perechea bipartizană să poată impune un vot asupra puterilor de război.

Unul dintre primii democrați care au răspuns la atacuri, senatorul Ruben Gallego (democrat din Arizona), a condamnat atacul pe rețelele de socializare, scriind că „putem sprijini mișcarea democratică și poporul iranian fără a ne trimite trupele să moară”.

Senatorul Mark Warner (democrat din Virginia) a adăugat sâmbătă că atacurile militare ale lui Trump, efectuate peste noapte, împotriva „unui set larg de ținte, inclusiv a unor lideri iranieni de rang înalt – marcând o decizie profund importantă, care riscă să atragă Statele Unite într-un alt conflict amplu în Orientul Mijlociu”.

„Poporul american a mai văzut acest plan de acțiune – afirmații despre urgență, informații denaturate și acțiuni militare care împing Statele Unite spre o schimbare de regim și o construire națională prelungită și costisitoare”, a declarat Warner.

Într-un videoclip difuzat sâmbătă dimineață în care anunța atacul, Trump a avertizat că „viețile unor eroi americani curajoși s-ar putea pierde și am putea avea victime. Acest lucru se întâmplă adesea în război, dar facem asta pentru viitor”. Nu este clar dacă au existat victime.

Secretarul de Stat Marco Rubio l-a sunat pe președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și pe alți lideri de pe Hill înainte de producerea atacurilor, deoarece acestea erau iminente, potrivit a trei persoane cu cunoștințe directe despre situație.

Rubio și oficialii lui Trump au sunat, de asemenea, lideri democrați și membri ai Grupului celor Opt, care include lideri de rang înalt din Congres și membri de rang înalt ai comisiilor de informații ale Camerei și Senatului, pentru a-i notifica, potrivit altor patru persoane.

În ciuda apelurilor adresate de democrați cheie din Cameră către Johnson de a reuni Camera luni pentru a dezbate o rezoluție privind puterile de război privind Iranul, se așteaptă ca aceasta să nu organizeze voturi până miercuri, în ziua programată.

Sen. Graham: ”Sfârșitul celui mai mare stat sponsor al terorismului este aproape”

Alți legislatori, inclusiv senatorul Lindsey Graham (republican din Carolina de Sud), susținător de mult timp al acțiunilor contra Iranului, s-au bucurat de operațiunea comună SUA-Israel, numind-o „necesară și de mult timp justificată”.

”Sfârșitul celui mai mare stat sponsor al terorismului este aproape”, a scris Graham pe rețelele de socializare. „Libertate pentru poporul iranian care suferă de mult timp”.

Senatorul din Carolina de Sud a încurajat în repetate rânduri acțiuni militare împotriva Iranului, îndemnându-l pe Trump să își respecte promisiunea din ianuarie de a răspunde cu forță după ce regimul iranian a ucis mii de proprii cetățeni în timpul unui val masiv de proteste.

Într-o postare mai lungă, Graham a lăudat ceea ce a numit o operațiune „bine planificată”, deși a recunoscut că va fi „violentă, extinsă și cred că, în cele din urmă, va avea succes”. Graham a dezbătut, de asemenea, asupra a ceea ce a prezis că va fi căderea Republicii Islamice, veche de aproape 50 de ani, argumentând că „probabilitatea ca normalizarea dintre Arabia Saudită și Israel să revină pe drumul cel bun este extrem de mare”.

Graham este departe de a fi singurul care a lăudat acțiunile lui Trump. Președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, Roger Wicker (R-Miss.), a emis propria sa declarație în care a lăudat atacurile, spunând că mișcarea militară a fost o „operațiune esențială și necesară pentru a proteja americanii și interesele americane”.

Wicker a sărbătorit, de asemenea, ceea ce a descris ca o „strategie cuprinzătoare care folosește toate instrumentele puterii naționale și un proces de planificare militară bine orchestrat”.

Traversând culoarul, senatorul John Fetterman (D-Penn.) li s-a alăturat lui Graham și Wicker pentru a aplauda operațiunea. „Președintele Trump a fost dispus să facă ceea ce este corect și necesar pentru a produce o pace reală în regiune”, a scris Fetterman pe rețelele de socializare.

Alegătorii lui Trump susțin utilizarea din ce în ce mai agresivă a puterii militare a SUA în străinătate

Atacul va fi cu siguranță o mișcare riscantă din punct de vedere politic pentru președinte - mai ales înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din această toamnă. Trump promisese să nu mai implice SUA în alte războaie externe, o promisiune pe care a inclus-o în agenda sa „America First”. Dar, așa cum au arătat sondajele recente realizate de POLITICO, baza sa a îmbrățișat utilizarea din ce în ce mai agresivă a puterii militare în străinătate de către președinte, aproape jumătate dintre alegătorii lui Trump declarând că ar sprijini acțiunea militară americană în Iran.

Pentru legislatorii mai puțin dornici să atace Iranul, administrația Trump a încercat să demonstreze că Teheranul lucrează la dezvoltarea unei arme nucleare. În timpul discursului despre Starea Națiunii de săptămâna trecută, Trump a acuzat Teheranul că își reconstruiește programul nuclear - lucru pe care președintele a spus în repetate rânduri că nu îl va permite.

În zilele premergătoare atacurilor de sâmbătă dimineață, Rubio a informat liderii de rang înalt ai Camerei Reprezentanților și Senatului și șefii comisiilor de informații despre Iran. Democrații au ieșit din briefing-ul clasificat argumentând că administrația Trump trebuie să își prezinte publicului american justificarea înainte de a intra într-un potențial război cu Teheranul.

„Uite, este o situație serioasă, iar administrația trebuie să își prezinte cazul în fața poporului american”, a declarat liderul minorității din Senat, Chuck Schumer.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a subliniat la acea vreme că „trebuie să aibă loc o consultare” cu Congresul cu privire la Iran înainte de orice acțiune militară.