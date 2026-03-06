Premierul a solicitat sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene româneşti, astfel încât cetăţenii români să poată reveni în siguranţă acasă.

Convorbirea a avut loc în spiritul relaţiei de prietenie şi cooperare dintre România şi Emiratele Arabe Unite, arată Guvernul într-un comunicat oficial.

Despre ce au discutat

”Prim-ministrul şi-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluţii de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat şi Emiratele Arabe Unite. Acesta a transmis un mesaj de susţinere şi a urat putere şi rezilienţă pentru depăşirea acestor momente dificile. Totodată, prim-ministrul a mulţumit personal AS Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan şi autorităţilor pentru sprijinul acordat cetăţenilor români care locuiesc, muncesc sau se află ca turişti în Emiratele Arabe Unite”, arată Executivul.

”Cei doi lideri au convenit să continue cooperarea şi coordonarea pentru identificarea celor mai bune soluţii în sprijinul cetăţenilor români aflaţi în regiune”, se menţionează în comunicatul Guvernului.

La începutul săptămânii, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat că sunt 14.000 de cetăţeni români în Emiratele Arabe Unite.

Estimările oficiale ale autorităților noastre indică un număr de 750 de cetățeni români din Emiratele Arabe Unite care s-au întors pe rute comerciale, la care s-ar adăuga 120 în cursul zilei de joi. Alți aproape 500 au revenit în siguranță din Israel și Palestina. Pentru ei au fost organizate curse speciale in cadrul repatrierii asistate care a însemnat însoțirea până în Egipt de către echipele diplomatice.

Potrivit Ministerului de Externe, reprezentanțele diplomatice din zona de conflict au înregistrat aproape 4.200 de solicitări de asistență consultară.