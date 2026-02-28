„Guvernul cubanez vorbeşte cu noi şi ei au probleme foarte mari, aşa cum ştiţi. Ei n-au bani, n-au nimic în acest moment, dar vorbesc cu noi şi poate că vom vedea o preluare paşnică a controlului Cubei”, a declarat preşedintele american presei în timp ce pleca de la Casa Albă într-o vizită în Texas.

Secretarul de Stat american Marco Rubio aprecia miercuri că Cuba trebuie să se „schimbe radical”, la scurt timp după ce Statele Unite şi-au relaxat - cu titlu umanitar - restricţii impuse exportului de petrol către insulă, afectată de o criză economică gravă.

Trump şi Rubio fac aceste declaraţii într-un context tensionat între cele două ţări.

Statele Unite impun din ianuarie o blocadă energetică Cubei, invocând o „ameninţare excepţională” la adresa securităţii naţionale americane din partea acestei insule comuniste, situată la 150 de kilometri de coastele Floridei.

Marco Rubio s-a exprimat la un summit al şefilor de guvrrne din cadrul Comunităţii Caraibiene (CARICOM), în arhipelagul Saint-Kitts şi Nevis.

Cotidianul american Miami Herald dezvăluie că oficiali americani apropiaţi secretarului de Stat s-au întâlnit miercuri cu Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raul Castro, în marja acestui summit Caricom.

Rodriguez Castro nu deţine funcţii oficiale în cadrul Guvernului cubanez, însă el este considerat o figură influentă pe insulă.

Site-ul Axios dezvăluia săptămâna trecută că Marco Rubio - născut în Statele Unite, dar ai cărui părinţi sunt de orgine cubaneză - a discutat cu Rodriguez Castro, scurtcircuitând astfel Guvernul cubanez.