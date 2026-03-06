Descoperirea șocantă a unui italian care a comandat un set de șah de pe Temu. „Ar fi putut să mă înțepe”

Un italian a descoperit un scorpion viu în-un pachet de pe Temu care conția un set de șah. Bărbatul a anunțat că vrea să reclame platforma și să depună plângere la poliție.
Setul de șah comandat de pe Temu, platforma chineză care concurează cu Amazon, a sosit la timp. Problema era că în pachet se afla o surpriză neplăcută. Când Davide a deschis cutia, pe lângă setul de șah, a ieșit un scorpion de aproximativ șase centimetri lungime, care a început să alerge prin casă.
„La început, nu am observat nimic”, spune Davide, potrivit Corriere della Sera. „Am deschis cutia, am verificat dacă tabla de șah era în stare bună și apoi, brusc, am văzut ceva mișcându-se și abia atunci mi-am dat seama ce era. A fost noroc chior că scorpionul nu m-a înțepat”, a mai povestit el.
Când a ridicat cutia, aceasta era perfect sigilată și nu avea niciun motiv să bănuiască ceva neobișnuit. Așa că a dus-o în camera lui și a început să o despacheteze calm. Când a văzut scorpionul, s-a panicat, a apucat primul obiect din cameră care i-a căzut la îndemână și l-a zdrobit.
„Încă sunt puțin șocat de ce s-a întâmplat”, spune el. „Dacă aș fi deschis cutia pe partea opusă, m-aș fi trezit cu un scorpion viu în mâini.” Deocamdată, incidentul nu a fost raportat la poliție, dar tânărul nu exclude această posibilitate. Cu siguranță va depune o plângere la Temu. Totuși, rămâne misterul modului în care scorpionul a ajuns în interiorul coletului și cum a supraviețuit peste două săptămâni de călătorie de la depozitele Temu din China până la casa bărbatului din Spresiano.
Sursa:
Corriere della Serra
