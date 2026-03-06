Descoperirea șocantă a unui italian care a comandat un set de șah de pe Temu. „Ar fi putut să mă înțepe”

Setul de șah comandat de pe Temu, platforma chineză care concurează cu Amazon, a sosit la timp. Problema era că în pachet se afla o surpriză neplăcută. Când Davide a deschis cutia, pe lângă setul de șah, a ieșit un scorpion de aproximativ șase centimetri lungime, care a început să alerge prin casă.

„La început, nu am observat nimic”, spune Davide, potrivit Corriere della Sera. „Am deschis cutia, am verificat dacă tabla de șah era în stare bună și apoi, brusc, am văzut ceva mișcându-se și abia atunci mi-am dat seama ce era. A fost noroc chior că scorpionul nu m-a înțepat”, a mai povestit el.