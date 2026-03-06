Război în Iran, ziua a șaptea. Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei
Război în Iran, ziua a șaptea. Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei

Descoperirea șocantă a unui italian care a comandat un set de șah de pe Temu. „Ar fi putut să mă înțepe”

Stiri externe
Sah
Shutterstock

Un italian a descoperit un scorpion viu în-un pachet de pe Temu care conția un set de șah. Bărbatul a anunțat că vrea să reclame platforma și să depună plângere la poliție.

autor
Lorena Mihăilă

Setul de șah comandat de pe Temu, platforma chineză care concurează cu Amazon, a sosit la timp. Problema era că în pachet se afla o surpriză neplăcută. Când Davide a deschis cutia, pe lângă setul de șah, a ieșit un scorpion de aproximativ șase centimetri lungime, care a început să alerge prin casă.

„La început, nu am observat nimic”, spune Davide, potrivit Corriere della Sera. „Am deschis cutia, am verificat dacă tabla de șah era în stare bună și apoi, brusc, am văzut ceva mișcându-se și abia atunci mi-am dat seama ce era. A fost noroc chior că scorpionul nu m-a înțepat”, a mai povestit el.

Când a ridicat cutia, aceasta era perfect sigilată și nu avea niciun motiv să bănuiască ceva neobișnuit. Așa că a dus-o în camera lui și a început să o despacheteze calm. Când a văzut scorpionul, s-a panicat, a apucat primul obiect din cameră care i-a căzut la îndemână și l-a zdrobit.

„Încă sunt puțin șocat de ce s-a întâmplat”, spune el. „Dacă aș fi deschis cutia pe partea opusă, m-aș fi trezit cu un scorpion viu în mâini.” Deocamdată, incidentul nu a fost raportat la poliție, dar tânărul nu exclude această posibilitate. Cu siguranță va depune o plângere la Temu. Totuși, rămâne misterul modului în care scorpionul a ajuns în interiorul coletului și cum a supraviețuit peste două săptămâni de călătorie de la depozitele Temu din China până la casa bărbatului din Spresiano.

Sursa: Corriere della Serra

Etichete: italia, temu, scorpion, sah,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu
Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu
Citește și...
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO. Ar putea izbucni un „conflict militar pe scară largă” în șase ani
Stiri externe
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO. Ar putea izbucni un „conflict militar pe scară largă” în șase ani

Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţa cu NATO, oferindu-le experienţă de luptă în Ucraina.

Lovitură pentru „influencerii” din Armata germană. Sunt vizați cei din „ofensiva de farmec” a Bundeswehr-ului
Stiri externe
Lovitură pentru „influencerii” din Armata germană. Sunt vizați cei din „ofensiva de farmec” a Bundeswehr-ului

Armata germană le-a interzis membrilor săi să facă fotografii şi să difuzeze imagini neautorizate ale instalaţiilor militare, din cauza preocupărilor legate de securitatea ţării şi a soldaţilor săi, a anunţat vineri Ministerul Apărării de la Berlin.

Anchetă în SUA după atacul asupra unei școli de fete din Iran. Armata americană ar putea fi responsabilă - Reuters
Stiri externe
Anchetă în SUA după atacul asupra unei școli de fete din Iran. Armata americană ar putea fi responsabilă - Reuters

Anchetatorii militari americani cred că este probabil ca forțele Statelor Unite să fi fost responsabile de atacul asupra unei școli de fete din Minab, din Iran, în urma căruia au murit zeci de copii. 

Recomandări
Ordonanța pentru reforma administrației, atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului
Stiri Politice
Ordonanța pentru reforma administrației, atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare în legătură cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care vizează reforma administraţiei publice centrale şi locale.  

Premierul Bolojan a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea zborurilor românilor care vor să revină în țară
Știri Actuale
Premierul Bolojan a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea zborurilor românilor care vor să revină în țară

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteţa Sa Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preşedintele Emiratelor Arabe Unite.

Război în Iran, ziua a șaptea. Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei
Stiri externe
Război în Iran, ziua a șaptea. Armata israeliană susţine că 50 de avioane au bombardat buncărul subteran al lui Khamenei

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a șapte zi și continuă să se intensifice. Într-o nouă fază a operațiunilor, avioanele de luptă israeliene au lansat noi atacuri asupra Iranului. Și bastionul Hezbollah din Beirut a fost lovit puternic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Martie 2026

47:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
6 Martie 2026

01:46:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Rapid - Universitatea Craiova | Antrenorul lui Rotaru susține că giuleștenii au un avantaj. La ce s-a referit Coelho

Sport

Gigi Becali l-a scăpat printre degete. Giovanni anunță destinația surpriză a unui tricolor