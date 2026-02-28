„Avem de luat o decizie importantă”, le-a spus el susţinătorilor adunaţi în Corpus Christi, Texas, unde îşi promova agenda energetică.

Trump a afirmat că decizia „nu este uşoară” şi că Iranul este implicat de mult timp în acţiuni ostile.

„Avem o ţară care, de 47 de ani, a spulberat picioarele şi braţele oamenilor”, a spus el, potrivit News.ro, care citează CNN.

„Vor să facă un acord, dar trebuie să fie un acord care să aibă substanţă”, a declarat preşedintele SUA.

El a precizat că s-a consultat cu cei doi senatori republicani ai statului Texas, Ted Cruz şi John Cornyn, la bordul Air Force One, în timp ce se deplasa spre stat.

„Am spus că trebuie să facem un acord care să fie cu adevărat semnificativ”, a adăugat Trump, completând: „Aş prefera să o facem pe cale paşnică. Dar sunt oameni foarte dificili.”

Între timp, mai multe state au luat măsuri de protecție pentru propriii cetățenii, din cauza riscurilor din regiune. Inclusiv țara noastră. Ministerul român de Externe a anunțat repatrierea voluntară a personalului diplomatic neesențial și a membrilor de familie din Israel și Cisiordania, de teamă că tensiunile ar putea escalada în zonă.

„Urcați în avion, către orice destinație” - a venit și îndemnul ambasadorului Statelor Unite la Ierusalim, pentru personalul neesențial al ambasadei.