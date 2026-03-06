Donald Trump a transmis, prin intermediul unei postări pe rețeaua Truth Social, că va accepta doar „CAPITULAREA NECONDIȚIONATĂ” din partea Iranului.

Astfel, președintele SUA pare să excludă orice șansă de acord diplomatic cu Iranul pentru a pune capăt conflictului.

„Nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția CAPITULĂRII NECONDIȚIONATE!”, a scris Trump pe Truth Social

SUA și aliații săi „vor lucra fără încetare pentru a readuce Iranul de la marginea distrugerii” odată ce va fi ales un nou lider acceptabil, a mai spus Trump, potrvit Sky News.

Liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile inițiale ale SUA și Israelului de sâmbăta trecută, Trump insistând anterior că dorește să aibă un cuvânt de spus în alegerea succesorului.

Într-un joc de cuvinte cu propriul său slogan „MAGA”, el a făcut apel la „MAKE IRAN GREAT AGAIN” (Să facem Iranul din nou măreț).