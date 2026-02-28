Rachetele iraniene au fost lansate asupra bazelor militare care găzduiesc forțele americane din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Iordania, în urma valurilor de atacuri asupra Iranului din partea forțelor americane și israeliene.

Escaladarea bruscă a operațiunilor militare a provocat neliniște în rândul multor locuitori din Orientul Mijlociu.

Explozii și teamă în Abu Dhabi

În Abu Dhabi, liniștea a fost spulberată de zgomotul exploziilor, determinându-i pe localnici să fugă pe străzi.

„Eram deja pe stradă când am auzit o explozie puternică - este ciudat să auzi așa ceva în Abu Dhabi”, a declarat un cetățean libanez care locuiește în acest oraș, capitala Emiratelor Arabe Unite.

O altă localnică, Rania, a declarat pentru DPA că, deși astfel de sunete au devenit aproape o rutină în Liban, prezența lor în Emiratele Arabe Unite a provocat o teamă generalizată.

Familiile au rămas închise în casele lor, lipite de ecranele televizoarelor pentru a afla noutăți, în timp ce copiii s-au ascuns în sălile de baie, cuprinși de teroare.

Atacuri respinse și victime

Emiratele Arabe Unite au declarat că au respins un atac „flagrant” al Iranului, efectuat cu rachete balistice. Cu toate acestea, fragmentele de șrapnel care au căzut într-o zonă rezidențială din Abu Dhabi au provocat un deces și pagube materiale, potrivit agenției de știri emirateze WAM.

Kuweitul și Qatarul au declarat, de asemenea, că au respins atacurile iraniene.

Securitatea a fost întărită în Bahrain, unde patrulele de poliție au blocat toate drumurile de acces către baza militară americană Juffair.

Familiile care locuiesc în apropierea bazei au fost văzute în timp ce își evacuau locuințele, având asupra lor numeroase valize.

Piețele locale și benzinăriile au înregistrat o creștere a activității, deoarece locuitorii s-au grăbit să își facă provizii cu produse de bază, temându-se de o blocadă prelungită sau de eventuale penurii.

Tensiuni în Liban

Tensiunile din Liban erau, de asemenea, la un nivel ridicat, deoarece locuitorii așteptau un discurs al lui Naim Qassem, șeful grupării pro-iraniene Hezbollah.

Mulți libanezi au fost văzuți înghesuindu-se în magazinele alimentare, îngrijorați că discursul ar putea semnala sprijinul Hezbollah pentru Iran în escaladarea regională, aflată în curs de desfășurare.

Măsuri de urgență în Qatar și Iordania

În Qatar, Ambasada SUA din Doha a implementat o măsură de adăpostire la fața locului pentru toți angajații și i-a îndemnat pe cetățenii americani să rămână în locuri sigure, să urmărească știrile locale și să păstreze legătura cu familiile lor.

Și Iordania vecină a luat măsuri de precauție. Autoritățile de acolo i-au sfătuit pe cetățeni să se țină departe de ferestre și de zonele deschise, să se adăpostească lângă scări de beton, dacă acest lucru este posibil, și să evite să se apropie de obiecte ciudate sau căzute pe sol, care ar putea conține explozibili.

Străzile din capitala țării, Amman, erau aproape pustii, deoarece majoritatea rezidenților au rămas în locuințele lor.