Donald Trump:

”Le spun poliției și forțelor de securitate iraniene — depuneți imediat armele sau veți înfrunta o moarte inevitabilă.

Poporului iranian — ora libertății se apropie. Rămâneți în case și nu ieșiți afară, este periculos pe străzi.

Când vom termina, voi vă veți conduce propriul guvern. Aceasta va fi singura voastră șansă de a răsturna regimul”.

Trump spune: „Am încercat să facem un acord”

”Am încercat în repetate rânduri să încheiem un acord. Am încercat.”

El adaugă că „vom distruge rachetele lor și vom face una cu pământul industria lor de rachete. Va fi complet... anihilată.”

Trump a spus ieri că nu a luat „decizii finale” privind atacurile asupra Iranului

Președintele Donald Trump a declarat vineri că SUA nu au luat o „decizie finală” privind posibilitatea de a lovi Iranul – dar a adăugat că este „nemulțumit” de poziția Teheranului în negocierile nucleare.

Trump a spus că Iranul „nu este dispus să ne ofere ceea ce trebuie să avem”, insistând că Iranul „nu poate avea arme nucleare”.

La începutul săptămânii au avut loc discuții indirecte la Geneva între cele două țări, ambele părți afirmând că s-au înregistrat progrese în direcția unui acord.

Washingtonul a intensificat presiunile asupra Teheranului pentru a accepta un nou acord privind programul său nuclear, Trump declarând în repetate rânduri că SUA sunt „pregătite, dispuse și capabile” să acționeze „cu rapiditate și forță, dacă va fi necesar”.

Întrebat dacă tensiunile ar putea duce la un conflict de durată în Orientul Mijlociu, Trump le-a spus reporterilor, pe peluza Casei Albe, că „există întotdeauna un risc”.

„Când este război, există riscul pentru orice – atât lucruri bune, cât și rele”, a adăugat el.