Acest lucru se va întâmpla de îndată ce resursele militare din regiune nu vor mai fi concentrate asupra loviturilor de represalii ale Iranului împotriva țărilor vecine, relatează CNN.

Oficialul american a spus într-un interviu pentru Fox News că escortarea navală va începe „cât de repede putem”.

„În acest moment, toate resursele militare americane, și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe bărbații și femeile din armata Statelor Unite, sunt concentrate pe reducerea capacității Iranului de a face ravagii asupra vecinilor săi și asupra americanilor din zonă”, a spus Wright.

„Așadar, mai întâi trebuie să reducem mult capacitatea lor de a provoca probleme, iar apoi, de îndată ce va fi rezonabil, vom escorta navele prin strâmtoare și vom face ca energia să circule din nou.”

Secretarul a încercat, de asemenea, să minimalizeze creșterea prețurilor la benzină, care au ajuns vineri la cel mai ridicat nivel din oricare dintre mandatele lui Trump, spunând:

„Cred că este o chestiune de săptămâni, nu de luni”, și a numit creșterea „o mică întrerupere pentru moment”, a declarat el.

Wright a mai spus că anunțul administrației potrivit căruia India va putea cumpăra petrol rusesc timp de 30 de zile nu reprezintă o schimbare a politicii față de Rusia, ci este o măsură temporară pentru a preveni perturbări ale pieței globale de energie în contextul războiului.