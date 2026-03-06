Acest lucru se va întâmpla de îndată ce resursele militare din regiune nu vor mai fi concentrate asupra loviturilor de represalii ale Iranului împotriva țărilor vecine, relatează CNN.

Oficialul american a spus într-un interviu pentru Fox News că escortarea navală va începe „cât de repede putem”.

În acest moment, toate resursele militare americane, și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe bărbații și femeile din armata Statelor Unite, sunt concentrate pe reducerea capacității Iranului de a face ravagii asupra vecinilor săi și asupra americanilor din zonă”, a spus Wright.

Așadar, mai întâi trebuie să reducem mult capacitatea lor de a provoca probleme, iar apoi, de îndată ce va fi rezonabil, vom escorta navele prin strâmtoare și vom face ca energia să circule din nou.”

Citește și
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO. Ar putea izbucni un „conflict militar pe scară largă” în șase ani
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO. Ar putea izbucni un „conflict militar pe scară largă” în șase ani

Secretarul a încercat, de asemenea, să minimalizeze creșterea prețurilor la benzină, care au ajuns vineri la cel mai ridicat nivel din oricare dintre mandatele lui Trump, spunând:

Cred că este o chestiune de săptămâni, nu de luni”, și a numit creșterea „o mică întrerupere pentru moment”, a declarat el.

Wright a mai spus că anunțul administrației potrivit căruia India va putea cumpăra petrol rusesc timp de 30 de zile nu reprezintă o schimbare a politicii față de Rusia, ci este o măsură temporară pentru a preveni perturbări ale pieței globale de energie în contextul războiului.