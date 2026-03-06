Mai exact, au fost atacate la CCR prevederile art. I pct. 32, art. VI pct. 3 și pct. 4, art. VIII pct. 2 și pct. 5, art. VIII pct. 7, art. XII, art. XIII, art. XVII și art. XLIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Conform sesizării trimise CCR, textele încalcă prevederi din Constituţie referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, dreptul de proprietate privată, protecţia socială a cetăţenilor, protecţia persoanelor cu handicap,la restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.

Excepţia de cconstituţionalitate transmisă de Avocatul Poporul la Curtea Constituţională vizează articole din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale

”Contravin textelor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi art. 1 alin. (5) referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, art. 16 privind principiul egalităţii în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 referitor la protecţia socială a cetăţenilor, art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţir”, arată Avocatul Poporului în documentulş trimis Curţii.

De asemenea, Avocatul Poporului reclamă şi încălcarea articolului din Constituţie conform căruia ”Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”.

Ce prevede reforma administrației

Guvernul a adoptat într-o ședință extraordinară, reforma administrației publice. Primăriile și instituțiile centrale vor face reduceri de personal și vor tăia 10% din cheltuieli.

În total, ar urma să fie desființate aproape 12.800 de posturi la autoritățile locale. În plus, vor fi mai puțini angajați în cabinetele demnitarilor, dar și în poliția locală.

La pachet, guvernul a aprobat măsuri de relansare economică, în valoare de 5 miliarde de euro, pentru următorii șase ani.

Posturile din administrația publică locală vor fi reduse cu 10%. Şi administrația centrală va trebui să-și scadă cheltuielile de personal cu același procent, se arată în ordonanța de urgență adoptată de Guvern.

Exceptate de la reduceri sunt - Educația, Cultura, Sănătatea, dar și Apărarea, Ordinea Publică și instituțiile de securitate națională.

Pentru primării, anul 2026 este de tranziție. Edilii pot opta dacă doar scad cheltuielile sau fac și concedieri. Din 2027, restructurările devin obligatorii.

Vor fi schimbări și în cabinetele demnitarilor. Numărul de consilieri se va reduce cu aproximativ 6.100 dintr-un total de 10.100.

Pe de altă parte, numărul de polițiști locali va fi redimensionat. Localitățile care au sub 4.500 de persoane vor putea avea poliție locală doar dacă o finanțează.