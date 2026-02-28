Israelul a atacat Iranul. SUA ar fi plănuit totul, spun surse. Liderul suprem Ali Khamenei a fost evacuat într-un loc sigur

Știrea este în curs de actualizare!

Nu este clar deocamdată care a fost ținta Israelului - notează Associated Press. Dar atacul survine în contextul în care Statele Unite au adunat o vastă flotă de avioane de vânătoare și nave de război în regiune, pentru a încerca să preseze Iranul să încheie un acord privind programul său nuclear.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a descris atacul ca fiind realizat „pentru a elimina amenințările”. El nu a dat imediat detalii.

În Teheran s-au auzit explozii. Televiziunea de stat iraniană a relatat ulterior despre explozii, fără a oferi însă o explicație.

În același timp, sirenele au sunat în tot Israelul. Armata israeliană a declarat că a emis o „alertă proactivă pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”.

Armata americană a refuzat să comenteze, deocamdată, atacul.