Israelul a atacat Iranul. SUA ar fi plănuit totul, spun surse. Liderul suprem Ali Khamenei a fost evacuat într-un loc sigur

Israelul a lansat sâmbătă un atac în plină zi asupra capitalei Iranului, un nor de fum ridicându-se din centrul orașului.

autor
Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Nu este clar deocamdată care a fost ținta Israelului - notează Associated Press. Dar atacul survine în contextul în care Statele Unite au adunat o vastă flotă de avioane de vânătoare și nave de război în regiune, pentru a încerca să preseze Iranul să încheie un acord privind programul său nuclear.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a descris atacul ca fiind realizat „pentru a elimina amenințările”. El nu a dat imediat detalii.

În Teheran s-au auzit explozii. Televiziunea de stat iraniană a relatat ulterior despre explozii, fără a oferi însă o explicație.

Donald Trump a recunoscut că se apropie o „decizie importantă” privind Iranul
Donald Trump a recunoscut că se apropie o „decizie importantă” privind Iranul

În același timp, sirenele au sunat în tot Israelul. Armata israeliană a declarat că a emis o „alertă proactivă pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”.

Armata americană a refuzat să comenteze, deocamdată, atacul.

”În ultimele minute, sirenele au sunat în tot Israelul, iar pe telefoanele mobile a fost transmisă o alertă prealabilă cu instrucțiuni de a rămâne în apropierea spațiilor protejate. Aceasta este o alertă proactivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea lansării de rachete către Statul Israel. IDF subliniază că publicul este rugat să rămână în apropierea spațiilor protejate” - au transmis Forțele Armate ale Israelului (IDF) pe X.com.

Potrivit mass-media iraniană, în centrul oraşului Teheran s-au auzit trei explozii.

Agenţia de ştiri Fars afirmă că a primit informaţii potrivit cărora mai multe rachete au lovit zona Republic din capitala iraniană.

Statele Unite participă la atacurile israeliene împotriva Iranului, potrivit surselor AP

Statele Unite participă la atacurile Israelului împotriva Iranului, potrivit unui oficial american și unei persoane familiarizate cu operațiunea militară.

Aceștia au vorbit pentru Associated Press sub condiția anonimatului, pentru a putea vorbi despre operațiuni militare ”sensibile”.

Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters.

Potrivit unor surse Reuters, citate de News.ro, atacul Israelului ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.

Liderul suprem al Iranuluiar fi fost transferat într-un loc sigur, în timp ce coloanele de fum observate la Teheran par să se ridice în apropierea reşedinţei liderului suprem.

Mobilizare militară masivă a SUA lângă Iran. Fost consilier al Casei Albe: Nici măcar Trump nu știe ce decizie va lua

Sursa: Associated Press

Dată publicare:

