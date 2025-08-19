Șeful NATO, despre Ucraina: Garanții de securitate de tip Articolul 5, fără aderare. Consacră principiul apărării colective

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că în discuţie nu este aderarea Ucrainei la NATO, ci garanţii de securitate de tip Articolul 5 pentru această ţară pe care Rusia a invadat-o în februarie 2022, informează Reuters.

Cristian Anton

"Situaţia este aceasta: SUA şi alte câteva ţări au spus că se opun aderării Ucrainei la NATO. Poziţia oficială a NATO este că există un parcurs irevocabil pentru Ucraina către NATO", a spus Rutte într-un interviu la emisiunea 'The Ingraham Angle' de la postul de televiziune american Fox News.

"Dar ceea ce discutăm aici nu este aderarea la NATO, ci garanţiile de securitate de tip Articolul 5 pentru Ucraina, iar ce anume vor implica acestea va fi discutat acum mai specific", a adăugat el.

Articolul 5 din tratatul de bază al NATO consacră principiul apărării colective, conform căruia un atac asupra oricăruia dintre cei 32 de membri este considerat un atac asupra tuturor. Aderarea la Alianţa Nord-Atlantică reprezintă un obiectiv strategic pentru Kiev, fiind înscris în Constituţia ţării.

Comentariile lui Rutte au subliniat că o garanţie de securitate de această amploare ar putea fi oferită Ucrainei în locul aderării la NATO, lucru pe care preşedintele rus Vladimir Putin l-a exclus.

După un summit de vineri cu Putin în Alaska, preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit luni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii NATO şi europeni la Casa Albă.

Rutte a spus pentru Fox News că, în cadrul întâlnirii, au fost discutate garanţiile de securitate pentru Ucraina, dar că nu s-a vorbit despre desfăşurarea de trupe.

Trump a descris întâlnirile de luni ca fiind "foarte bune" şi a spus că l-a sunat pe Putin pentru a începe aranjamentele pentru o întâlnire între preşedinţii rus şi ucrainean înainte de o întâlnire trilaterală care l-ar include şi pe liderul de la Casa Albă.

Sursa: Agerpres

