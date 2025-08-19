Ce a declarat Zelenski după ce a ieşit de la Casa Albă: Chestiunile teritoriale vor fi decise între Ucraina şi Rusia

19-08-2025 | 07:46
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, la ieșirea de la Casa Albă, că este gata să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în orice format, relatează Sky News, BBC și Reuters.

Ioana Andreescu

Zelenski a confirmat că Trump i-a contactat pe ruși după întâlnirea lor pentru a discuta despre viitoarele măsuri diplomatice. Rușii, spune el, susțin o întâlnire bilaterală între Rusia și Ucraina, dar sunt deschiși și la o întâlnire trilaterală.

Zelenski: „Nu avem nevoie de o pauză în război”

El a spus că Putin a fost cel care a sugerat o întâlnire bilaterală între Ucraina și Rusia, urmată de o întâlnire trilaterală cu participarea SUA. Washingtonul s-a oferit să organizeze reuniunea trilaterală cât mai curând posibil, a precizat Zelenski.

„Nu avem nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală”, a spus Zelenski, reluând teza lui Donald Trump. Ucraina și Rusia ar trebui să se întâlnească fără nicio condiție prealabilă, a menționat el.

Detaliile garanțiilor de securitate

Președintele ucrainean a confirmat că la Casa Albă a discutat cu Trump și cu liderii europeni despre garanțiile de securitate și afirmă că a primit semnale importante din partea SUA cu privire la aceste garanții și la ajutorul în coordonarea acestora.

trump si liderii europeni
Mesajul transmis de Rusia în timpul întâlnirii lui Trump cu Zelenski și liderii europeni, la Casa Albă

Detaliile acestor garanții de securitate, spune Zelenski, vor fi stabilite în termen de 10 zile.

Liderul ucrainean a remarcat faptul că, spre deosebire de ultima sa întâlnire cu Trump, nu au avut discuții în contradictoriu. El a calificat întâlnirea drept una „călduroasă”.

Un reporter l-a întrebat pe Zelenski ce părere are despre harta Ucrainei și a Rusiei care a fost văzută luni în Biroul Oval. „Am pus la îndoială ceea ce se află pe acea hartă”, a spus Zelenski. El susține că harta pe care Trump i-a arătat-o în Biroul Oval nu era corectă în ceea ce privește cine cât și ce controlează.

Vorbind în fața Casei Albe, Zelenski i-a mulțumit lui Trump, spunând că întâlnirea cu președintele american a fost cea mai bună de până acum. El spune că a avut ocazia să îi arate lui Trump hărți ale câmpului de luptă și să îi explice cine ce controlează și a spus că a avut o discuție lungă cu Trump despre teritorii.

Problemele teritoriale vor fi decise însă între Rusia și Ucraina, a spus Zelenski. El le-a mulțumit, de asemenea, liderilor europeni prezenți și a spus că aliații au fost pe aceeași lungime de undă. „Echipa noastră a făcut multe”, a adăugat el.

Liderul ucrainean consideră că rezultatul discuțiilor de la Washington este „bun, normal”.

De asemenea, Zelenski a confirmat că există un acord cu SUA pentru achiziționarea de drone și că există o ofertă a Ucrainei de a cumpăra arme americane în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari. Financial Times scrie că o propunere ucraineană în acest sens se ridică la 100 de miliarde de dolari.

De remarcat că la discuția cu jurnaliștii din fața Casei Albe, Zelenski și-a schimbat ținuta vestimentară avută la întâlnirea cu Donald Trump – care a fost lăudată – și a revenit la un tricou și o jachetă de culoare neagră, cu buzunare, asemănătoare celor militare.

În timp ce România este pe marginea prăpastiei, Grindeanu susține că nu avem cum să intrăm în incapacitate de plată

