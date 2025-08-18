Mesajul transmis de Rusia în timp ce Trump se întâlnea la Casa Albă cu Zelenski și liderii europeni

18-08-2025 | 22:38
AFP

Ambasadorul interimar al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a descris luni diplomaţia europeană drept „absolut penibilă şi inutilă”, în prezenţa reporterilor la intrarea în Consiliul de Securitate al ONU, informează EFE.

autor
Lorena Mihăilă

„Acum puteţi înţelege de ce diplomaţia europeană caută firimituri pe la mese mai mari în căutarea sa disperată a unui argument antirusesc", a afirmat Polianski, care a vorbit după o reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Georgia.

Acesta a vorbit și de întâlnirea care are loc luni la Casa Albă între preşedinţii Statelor Unite şi Ucrainei, Donald Trump şi Volodimir Zelenski, urmată ulterior de o întâlnire extinsă cu mai mulţi lideri europeni, Polianski a declarat că „devine din ce în ce mai dificil pentru colegii occidentali să participe la aceste întâlniri, deoarece natura politicilor lor dezastruoase din Ucraina devine evidentă”.

Conflictul Rusiei cu Georgia

Diplomatul rus a declarat că conflictul Rusiei cu Georgia privind regiunile Abhazia şi Osetia de Sud este acum irelevant şi este chiar pe calea normalizării. „Dar acest lucru îi ţine pe colegii noştri europeni treji noaptea, deoarece fac tot ce pot pentru a conduce această ţară la aceeaşi tragedie la care au condus Ucraina", a insistat el.

Liderii UE prezenți la Casa Albă, scut în jurul lui Zelenski la întâlnirea cu Trump. Ce nu vor să îl lase să accepte în SUA

După un război de scurtă durată în care armata rusă a invadat teritoriul georgian în 2008, Moscova a recunoscut independenţa celor două regiuni separatiste care se învecinează cu teritoriul său, Abhazia şi Osetia de Sud. De atunci, Rusia şi-a menţinut o prezenţă militară în aceste două regiuni.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, donald trump, Zelenski, lideri europeni,

Dată publicare: 18-08-2025 22:38

