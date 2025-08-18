Trump ia în calcul trimiterea de trupe americane în Ucraina: Europa e prima linie de apărare, dar noi îi vom ajuta

18-08-2025
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Președintele Donald Trump nu a exclus trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui potențial acord de pace.

Adrian Popovici

„Vă vom informa despre asta, poate mai târziu astăzi”, a spus Trump, citat de CNN.

Deschiderea sa față de trimiterea trupelor americane în Ucraina ar putea reprezenta o schimbare majoră, notează jurnaliștii de la CNN, întrucât Ucraina consideră că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru orice eventual acord de pace cu Rusia.

Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Europa va prelua inițiativa în asigurarea păcii, dar că SUA se va implica.

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că se află acolo, în Europa. Dar noi îi vom ajuta. De asemenea, ne vom implica”, a spus el.

„Avem oameni care așteaptă într-o altă cameră, chiar acum, toți sunt din Europa. Cei mai importanți oameni din Europa. Și vor să ofere protecție. Sunt foarte hotărâți în această privință și noi îi vom ajuta”, a adăugat Trump puțin mai târziu. „Cred că este foarte important să încheiem acordul.”

Garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe agenda discuțiilor

Președintele Donald Trump a dat de înțeles că se va ajunge la o rezoluție privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski și liderii europeni.

„Cred că astăzi vom ajunge la o rezoluție privind aproape toate aspectele, inclusiv, probabil, securitatea”, a declarat Trump în Sala de Est, alături de Zelenski și liderii europeni.

Trump a spus că, dacă ar exista un acord de pace, acesta ar fi respectat.

„Cred că, dacă vom ajunge la pace, va funcționa. Nu am nicio îndoială în privința asta”, a spus el.

Sursa: CNN

