Ungaria acuză Ucraina de atac asupra oleoductului Drujba: Livrările de petrol rusesc, oprite

Stiri externe
18-08-2025 | 13:44
conducta petrol
AFP

Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunţă luni într-o postare pe Facebook ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, relatează AFP.

autor
Vlad Dobrea

Peter Szijjarto anunţă că a discutat cu adjunctul ministrului rus al Energiei Pavel Sorokin.

Ministrul rus l-a informat că experţi lucrau la repararea postului.

Însă data reluării livrărilor nu este cunoscută pentru moment, precizează şeful diplomaţiei ungare.

El ameinţă că Ungaria joacă un rol-cheie în aprovizionarea cu electrcitate a Ucrainei.

Citește și
avion
„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, Ungaria, petrol,

Dată publicare: 18-08-2025 13:44

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO
Stiri externe
„Am trimis SMS-uri de adio”. Un avion cu 273 de pasageri la bord a aterizat de urgenţă în Italia cu un motor în flăcări VIDEO

273 de persoane aflate la bordul unui Boeing 757-300 au trecut prin momente de groază sâmbătă seara, după ce motorul din dreapta al aeronavei a luat foc la scurt timp după decolarea de pe insula Corfu, Grecia.

Prețul gazelor în Europa a scăzut la cel mai mic nivel din acest an înaintea întâlnirii dintre Trump și Zelenski
Stiri externe
Prețul gazelor în Europa a scăzut la cel mai mic nivel din acest an înaintea întâlnirii dintre Trump și Zelenski

Prețul gazelor din Europa a scăzut luni la un nivel minim pentru acest an înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, în condițiile în care un eventual acord de pace ar duce la un volum mai mare de energie pe piață, dinspre Rusia.

AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România
Stiri externe
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România

Staţiunea românească Băile Herculane, frecventată odinioară de împăraţi pentru apele sale sulfuroase, a suferit un lung declin pe fondul corupţiei, iar în prezent are faţade dărăpănate, este plină de graffiti şi moloz, relatează AFP.

Recomandări
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate ”în stilul” NATO
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate ”în stilul” NATO

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”
Stiri Politice
USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că banii pentru investiții de care vorbesc liderii PSD, de fapt, nu au existat niciodată.  

Ședință importantă la PSD. Social-democrații discută despre proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny
Stiri Politice
Ședință importantă la PSD. Social-democrații discută despre proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny

Liderii social-democrații discută poziția PSD în ceea ce privește ordonanță de urgență care suspendă, în anumite condiții, proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 August 2025

03:21:17

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12