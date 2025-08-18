Ungaria acuză Ucraina de atac asupra oleoductului Drujba: Livrările de petrol rusesc, oprite
Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunţă luni într-o postare pe Facebook ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, relatează AFP.
Peter Szijjarto anunţă că a discutat cu adjunctul ministrului rus al Energiei Pavel Sorokin.
Ministrul rus l-a informat că experţi lucrau la repararea postului.
Însă data reluării livrărilor nu este cunoscută pentru moment, precizează şeful diplomaţiei ungare.
El ameinţă că Ungaria joacă un rol-cheie în aprovizionarea cu electrcitate a Ucrainei.
❗️Peter Szijjártó accused Ukraine of attacking Hungary's energy security amid a Ukrainian strike on the oil pipeline supplying energy resources to the republic.
"It is currently impossible to say when supplies will resume," said the Hungarian Foreign Minister.
