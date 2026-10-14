Potrivit Reuters, McCallum a detaliat principalele riscuri pentru securitatea națională în discursul său și în răspunsurile oferite ulterior întrebărilor presei, scrie news.ro.

McCallum a afirmat că amenințările la adresa statului au crescut de patru ori în ultimul deceniu, iar organizația sa alocă în prezent mai multe resurse acestei probleme decât o făcea în timpul Războiului Rece.

Rusia, principalul agresor

McCallum a numit Rusia, care neagă implicarea în acte ostile în Marea Britanie și în alte țări occidentale, „agresorul numărul unu”. El a afirmat că aceasta intensifică războiul „hibrid”, rămânând sub pragul care ar declanșa o reacție directă din partea NATO.

El a afirmat că capacitățile Rusiei au fost reduse prin expulzarea a 1.000 de funcționari din ambasade de la invazia Ucrainei, ceea ce a însemnat că aceasta a fost nevoită să se bazeze pe voluntari locali și pe intermediari din mediul infracțional.

Iranul își intensifică operațiunile clandestine în Marea Britanie

Teheranul folosește, de asemenea, intermediari din mediul infracțional – pentru a viza opozanți, organizații media iraniene și interesele israeliene din Marea Britanie – și și-a extins campania hibridă în ultimul an, a spus McCallum.

El a afirmat că operațiunile legate de Iran au dus la peste 50 de arestări în Marea Britanie și că multe dintre acestea au vizat comunitățile evreiești.

Cealaltă schimbare a constat în „ambițiile iraniene de a viza ținte mai dificile, precum obiectivele militare”, a spus el.

Teheranul respinge acuzațiile de activități ostile în Marea Britanie.

Inteligența artificială, o nouă amenințare pentru securitatea națională

McCallum a afirmat că IA (inteligența artificială) „intensifică la maximum competiția în domeniul securității cibernetice dintre atacatori și apărători”, generând propagandă și materiale personalizate pentru indivizi.

MI5 a surprins potențiali atacatori care o foloseau pentru a încerca să-și îmbunătățească metodologiile de recunoaștere și atac.

Dronele dotate cu IA au adus o nouă provocare, a arătat el.

McCallum a afirmat că cea mai mare îngrijorare legată de utilizarea abuzivă a IA o reprezintă dezvoltarea de arme biologice de către teroriști sau chiar crearea de noi agenți patogeni.

IA reprezintă, de asemenea, un risc în sine. „Spus pe scurt, istoria umanității nu ne-a oferit nicio experiență în a ne confrunta cu un actor care este mai inteligent decât noi, capabil să ne depășească în gândire. Aceasta este o situație cu adevărat nouă și merită atenția serioasă de care se bucură”, a punctat el.

Terorismul rămâne o amenințare majoră în Marea Britanie

În aprilie, Marea Britanie și-a ridicat nivelul național de amenințare teroristă la „sever”, ceea ce înseamnă că un atac în următoarele șase luni este foarte probabil.

McCallum a afirmat că al-Qaida și Statul Islamic continuă să inspire comploturi, iar MI5 se vede încă nevoit să răspundă la tentative de a comite atacuri cu victime în masă.

Șeful MI5 a spus că tendința cea mai pregnantă a ultimului an a fost creșterea numărului de cazuri în care nemulțumirile extreme împotriva imigrației și a musulmanilor se transformă în intenții teroriste.

O anchetă privind un adolescent de 13 ani care fusese radicalizat de ideologia de extremă dreapta a condus la dejucarea, de către un partener străin al cărui nume nu a fost dezvăluit, a unui atac mortal pe teritoriul acestuia, a spus el.

Brexit: acuzații privind amestecul Rusiei în referendumul din 2016

Duminică, prim-ministrul Andy Burnham a declarat că Rusia s-a amestecat în referendumul din 2016 pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, lucru pe care Moscova l-a negat.

Întrebat despre o astfel de interferență, McCallum a spus că este de domeniul public faptul că presa rusă, precum Russia Today, „a intervenit destul de puternic în perioada referendumului” și că au existat o serie de activități din partea trolilor și a boților.

El a precizat însă că activitatea de trolling online a rușilor a fost relativ nesemnificativă.