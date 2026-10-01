Alfie Goddard a murit pe 28 octombrie 2025, după ce a intrat într-o stare de delir și a început să se comporte haotic pe stradă. Tânărul a fost văzut mergând desculț și vomitând sânge, înainte de a fi transportat de urgență la spital, scrie The Mirror.

În ciuda intervenției medicilor, Alfie a suferit un stop cardiac și a murit.

Raportul toxicologic: concentrația de cofeină era în intervalul asociat deceselor

Tânărul locuia într-un centru cu servicii de sprijin din Colchester, Essex, și fusese diagnosticat cu ADHD, autism, schizofrenie paranoidă și psihoză indusă de consumul de droguri.

În cadrul anchetei desfășurate la Tribunalul pentru Anchete Medico-Legale din Essex, un medic legist a stabilit că moartea a fost accidentală.

Raportul toxicologic prezentat în fața instanței a arătat că nivelul de cofeină din organismul lui Alfie era „cu mult în intervalul asociat deceselor” provocate de intoxicația cu această substanță.

În ziua morții, Alfie a încercat chiar să sune la numărul de urgență 999. Nu putea însă să vorbească inteligibil, iar angajații centrului unde locuia au alertat serviciile de urgență.

Poliția a găsit mai multe capsule cu cofeină în camera tânărului

Paramedicii și polițiștii au ajuns la fața locului și au încercat să-l imobilizeze, după care Alfie a fost transportat la spital. Medicii nu au mai putut însă să-i salveze viața.

Ulterior, polițiștii au percheziționat camera sa și au descoperit mai multe comprimate și capsule cu cofeină.

Tom Bastendorff, inspector în cadrul Poliției din Essex: „Obiectele confiscate din apartamentul lui Alfie erau mai multe capsule care conțineau cofeină. Cred că el a luat aceste capsule, ceea ce a dus la comportamentul său erratic.”

Familia încerca să-i limiteze consumul de suplimente

Personalul medical nu știa ce cantități și ce tipuri de produse cu cofeină cumpăra Alfie.

Sora tânărului, Daisy, a povestit că acesta avea o „personalitate dependentă” și că nu era conștient de riscurile asociate consumului excesiv de cofeină.

În fața anchetei, Daisy a explicat că problemele cu care se confrunta fratele său îi făceau dificil să-și controleze comportamentul.

Daisy, sora lui Alfie: „Vulnerabilitățile sale au făcut ca situația să fie foarte periculoasă, deoarece putea și obișnuia să cumpere online orice produs pe care și-l dorea. Comanda în cantități mari și devenea obsedat de diverse suplimente și produse pentru sănătate, în ciuda încercărilor familiei de a-i limita consumul.”

La finalul anchetei, medicul legist a concluzionat că decesul lui Alfie a fost provocat de toxicitatea asociată consumului unei cantități mari de cofeină.

Lincoln Brookes, medic legist: „Alfie Goddard a murit accidental din cauza toxicității provocate de cofeină, după ce a luat un număr mare de comprimate cu cofeină acasă, mai devreme în acea zi.”

Medicul legist a precizat că Alfie fusese diagnosticat de mai mulți ani cu schizofrenie paranoidă, tulburare din spectrul autist și ADHD, pe fondul consumului de mai multe substanțe.