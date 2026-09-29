Oferta britanică a fost prezentată în timpul vizitei în Finlanda a amiralului Gwyn Jenkins, șeful Marinei Regale britanice. Propunerea ar urma să fie discutată în cadrul următoarei reuniuni a JEF, programată la Oslo, în noiembrie, scrie TVP World.

Protecția nucleară britanică s-ar baza pe capacitățile strategice ale Regatului Unit, inclusiv pe submarinele sale nucleare. Londra urmărește, în paralel, aprofundarea cooperării militare cu statele membre JEF prin exerciții comune, colaborare navală și schimburi de muniții și echipamente.

Finlanda, membră NATO din 2023, face parte din JEF, o structură militară condusă de Marea Britanie și care reunește zece state europene, în principal din nordul continentului.

Inițiativa britanică vine într-un context în care țările europene discută despre consolidarea capacităților proprii de apărare și despre rolul descurajării nucleare în securitatea continentului. Marea Britanie și Franța, cele două puteri nucleare europene, și-au intensificat de asemenea cooperarea în domeniul descurajării strategice.

Extinderea protecției nucleare britanice către aliații din JEF ar reprezenta o nouă etapă în cooperarea militară dintre Londra și partenerii săi europeni, însă detaliile și forma exactă a acestei garanții urmează să fie discutate între statele participante.