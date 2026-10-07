Acest bărbat în vârstă de 57 de ani, fost parașutist al armatei britanice, și-a propus provocarea de a ajunge, exclusiv pe jos sau înot, în orașul Hull, din nord-estul Angliei. Pe parcursul călătoriei sale, începută în Chile în 1998, a parcurs peste 50.000 de kilometri și a traversat 29 de țări, potrivit News.ro.

O călătorie întreruptă de mai multe ori

În aproape trei decenii, călătoria sa a fost întreruptă de mai multe ori. În special, Moscova i-a refuzat viza timp de ani de zile, după ce a traversat pe jos strâmtoarea Bering dintre Alaska și Rusia, alături de un coleg american. Problemele legate de vize, criza financiară din 2008 sau pandemia de Covid-19 i-au costat, în total, 14 din cei 28 de ani de călătorie, a mărturisit el agenției AFP la sfârșitul lunii septembrie, în timp ce aștepta autorizația de a traversa înot Canalul Mânecii.

Luni, exploratorul a ieșit din apă la ora 15:30, ora locală (14:30 GMT), pe plaja Shakespeare din Dover, puțin fără suflu, dar cu zâmbetul pe buze. A fost întâmpinat de cei dragi, precum și de regizorul german Werner Herzog și echipa sa de filmare, veniți să imortalizeze evenimentul.

„Mă bucur să simt din nou pământul britanic sub picioare după atâția ani”, a declarat bărbatul de 50 de ani într-un comunicat.

„Nu a fost ușor, dar tocmai asta era miza: să demonstrez că pot face mai mult decât credeam că sunt capabil. Cu toții putem realiza mult mai mult decât ne imaginăm.”

Mai are aproximativ 400 de kilometri până la Hull

Traversarea Canalului Mânecii, coordonată împreună cu paza de coastă franceză și britanică, a fost ținută secretă până la final din motive de securitate, explică anturajul său.

Călătoria lui Karl Bushby nu s-a încheiat însă complet: mai are de parcurs aproximativ 400 de kilometri care îl despart de Hull pentru a încheia circuitul. Odată ce călătoria se va fi încheiat, el intenționează să se dedice realizării unui documentar și susținerii de conferințe.