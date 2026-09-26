Prințul Harry a dezvăluit că cei doi copii ai săi sunt fericiți la școală și că revenirea în țară îi permite să se concentreze asupra Jocurilor Invictus, care vor avea loc anul viitor la Birmingham, scrie BBC.

„A fost minunat. A fost minunat să mă întorc pe pământ britanic. Copiii sunt fericiți la școală, iar asta îmi oferă șansa de a mă concentra cu adevărat asupra Jocurilor Invictus”, a declarat Harry pentru postul canadian CTV.

Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie

Prințul Harry și Meghan au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020 și s-au mutat în Statele Unite. Luna trecută, cei doi au revenit să locuiască în Marea Britanie, alături de copiii lor, Archie și Lilibet.

Familia s-ar fi stabilit într-o proprietate privată din zona Cotswolds, în apropiere de Londra.

Revenirea nu a fost însă lipsită de probleme. Cei doi copii au fost mutați la o altă școală la doar câteva zile după începerea cursurilor, în urma unor îngrijorări legate de securitate. Echipa privată de protecție a cuplului ar fi fost preocupată de distanța și traficul intens de pe traseul către școală.

În timp ce Meghan a avut puține apariții publice, Harry a participat la mai multe evenimente legate de Jocurile Invictus.

Săptămâna trecută, acesta a vizitat o școală din Birmingham, unde a lansat un program educațional inspirat de competiție. Prințul a jucat pickleball alături de elevi și a participat la o lecție despre proiectarea protezelor.

Jocurile Invictus se vor desfășura la Birmingham între 10 și 17 iulie anul viitor. Aproximativ 550 de militari și veterani răniți, accidentați sau bolnavi, din 25 de țări, sunt așteptați să participe la 12 sporturi adaptate.

Relația cu familia regală rămâne tensionată

Revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie are loc pe fondul relației tensionate cu familia regală.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, cei doi ar fi fost surprinși de o scrisoare autorizată de Regele Charles, prin care li s-a reamintit statutul de cetățeni privați și au fost transmise recomandări oficialilor guvernamentali și militari privind modul în care trebuie tratați.

Harry a fost întrebat și despre motivele care au stat la baza revenirii familiei în Marea Britanie. El a răspuns că au existat „multe motive”, fără să ofere alte detalii.

Între timp, Harry și Meghan așteaptă să afle dacă vor beneficia în continuare de protecție finanțată din fonduri publice în timpul șederii în Marea Britanie.

Ravec, comitetul care analizează securitatea membrilor familiei regale și a altor persoane cu statut special, urmează să reanalizeze nivelul de protecție acordat familiei Sussex, în condițiile în care aceasta locuiește acum permanent în Marea Britanie.