Papagalul de mare (pufinul), bufniţa de hambare, bondarul de pământ şi ariciul european au fost aleşi dintr-o listă de 18 opţiuni de către 500.000 de britanici, în urma unei consultări organizate în această vară de banca centrală britanică, notează Agerpres.

O primă consultare publică de anul trecut stabilise ca fauna şi flora britanică să fie imaginile centrale ale noii serii de bancnote.

Anunţul acestui proiect a provocat mânia unei părţi a clasei politice britanice, revoltată de posibilitatea ca fostul prim-ministru britanic să fie înlocuit pe bancnotele de 5 lire sterline de un bursuc sau de o vidră.

Romanciera Jane Austen, pictorul William Turner sau matematicianul Alan Turing vor dispărea şi ei treptat de pe bancnotele de 10, 20 şi 50 de lire.

„Ne vom apuca acum de proiectarea, testarea şi producerea bancnotelor, combinând elementele vizuale anunţate astăzi cu caracteristici de securitate de ultimă generaţie şi cu cele mai recente progrese din ştiinţa materialelor", a explicat Rhys Phillips, viitorul responsabil cu emisiunea de bancnote la BoE (Banca Angliei), într-un comentariu ataşat comunicatului.

Acest proces ar urma să dureze câţiva ani, la finalul cărora noile bancnote vor fi puse în circulaţie. Iar acestea vor continua să afişeze portretul regelui Charles al III-lea, în timp ce bancnotele cu efigia reginei Elizabeth a II-a vor rămâne valabile.