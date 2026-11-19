Potrivit unui comunicat de presă al EPPO, proiectul, care vizează anumite porțiuni ale tronsonului feroviar dintre Sofia și Plovdiv, beneficiază de o finanțare din partea UE în valoare de peste 213,7 milioane de euro.

Contractul pentru executarea proiectului a fost atribuit unui consorțiu format din trei societăți, iar inculpatul este reprezentantul legal al unei societăți care face parte din consorțiu.

Conform anchetei, prin intermediul managerului consorțiului, acesta a prezentat informații false către Societatea Națională de Infrastructură Feroviară (NRIC) cu privire la societatea pe care o reprezenta, pentru a obține ilegal fonduri din partea UE.

Deciziile sale ar fi permis consorțiului să devină eligibil și să i se atribuie, în 2019, acordul de finanțare finanțat de UE în valoare de 213.714.235 euro.

Societatea Națională de Infrastructură Feroviară a plătit deja suspecților peste 68 de milioane de euro

Între 2019 și 2024, Societatea Națională de Infrastructură Feroviară din Bulgaria a plătit consorțiului o sumă totală de 68.213.186 euro, cofinanțată de Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) și din bugetul național.

„În special, inculpatul l-a folosit pe managerul consorțiului, care nu avea cunoștință de circumstanțele penale relevante, pentru a declara că societatea nu făcea obiectul unei proceduri de insolvență. În realitate, pe baza probelor, aceasta fusese declarată insolvabilă încă din 2012”, precizează procurorii EPPO.

Pe parcursul anchetei au fost efectuate numeroase percheziții și confiscări în diverse locuri din Bulgaria, inclusiv la sediile societăților și la reședințe private. Au fost confiscate, de asemenea, documente referitoare la procedura de licitație și la derularea acesteia.

Plângerea inițială privind infracțiunea a fost depusă de OLAF, care a desfășurat, de asemenea, o anchetă complementară.