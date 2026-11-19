Corespondent Pro TV: „Bărbatul a pus la punct o metodă de înșelăciune în care s-a folosit de inteligența artificială ca să-l păcălească pe buzoianul de 48 de ani. L-a contactat prin apeluri video ca să îi dea impresia că se află într-un birou oficial al Poliției. Ucraineanul apărea îmbrăcat în uniformă de polițist, pentru a câștiga încrederea victimei.

Sub pretextul că banii din conturile sale nu mai sunt în siguranță și că trebuie protejați, îl îndruma pas cu pas ce să facă. I-a spus să retragă banii din conturi și să se întâlnească cu el pentru a-i preda, urmând ca presupusul polițist să îi depună într-un așa-zis cont securizat.

Buzoianul și-a dat însă seama că ceva nu este în regulă și a anunțat Poliția. Oamenii legii au organizat un flagrant, iar în momentul în care ucraineanul a venit să preia coletul în care victima pretindea că se află banii, acesta a fost prins și imobilizat.

Bărbatul este arestat pentru tentativă de înșelăciune. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă acesta a fost implicat și în alte înșelăciuni. Polițiștii le recomandă cetățenilor să nu dea curs solicitărilor telefonice venite de la persoane care pretind că reprezintă instituții ale statului, să nu retragă și să nu predea bani unor necunoscuți și să verifice întotdeauna informațiile direct la instituția respectivă. Iar în cazul unor suspiciuni să anunțe imediat Poliția”.