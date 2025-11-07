Șase oameni au murit după ce un român care fugea de poliție a căzut cu mașina într-un lac din Bulgaria

Un român a fost reținut de poliția bulgară pentru trafic de migranți și ucidere din culpă, după ce a căzut cu mașina într-un lac în timp ce încerca să scape de echipajele care îl urmăreau.

Transporta ilegal 10 cetățeni afgani, iar 6 dintre ei au murit în accident. Joi seară după ora 9, o patrulă a poliției de frontieră din Bulgaria a observat în trafic mașina condusă cu viteză mare și i-a făcut semn șoferului să oprească.

Acesta nu s-a conformat, așa că agenții au pornit pe urmele lui. Anchetatorii spun că șoferul era disperat să scape de echipajele care îl urmăreau și a schimbat de două ori direcția spre orașul Burgas.

Când a ajuns în apropierea unui lac, a observat că polițiștii instalaseră pe șosea dispozitivul cu țepi și a făcut o manevră periculoasă ca să-l evite. A pierdut controlul, iar mașina s-a răsturnat într-un lac.

Victimele erau din Afganistan

În urma impactului, doar șoferul și 4 migranți au scăpat cu viață. Polițiștii spun că victimele erau din Afganistan, iar șoferul din România.

De altfel, și mașina ar fi înmatriculată tot la noi în țară. Potrivit reprezentanților spitalului din Burgas unde au ajuns, rănile lor nu au necesitat internare.

Anchetatorii îl cercetează pe român pentru trafic de migranți, faptă pentru care riscă până la 10 ani de închisoare, dar și pentru ucidere din culpă. Deocamdată, autoritățile de la noi spun că nu au primit vreo cerere de la partenerii bulgari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













