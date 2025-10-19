Migranți morți în Mediterană, aproape de insula Lampedusa. Veniseră cu două bărci ticsite

Stiri externe
19-10-2025 | 20:30
Lampedusa

Un total de 120 de migranți erau la bordul celor două ambarcațiuni care au ajuns în dificultate în apropiere de Lampedusa.

autor
Mihai Niculescu

Doi migranți au murit și alți 14 sunt în stare gravă cel mai probabil după inhalarea de hidrocarburi pe o ambarcațiune care transporta pe Mediterana către Europa 85 de migranți în apropierea insulei italiene Lampedusa. În acea zonă a naufragiat o altă ambarcațiune care avea la bord 35 de migranți, dintre care mai mult de 20 sunt dați dispăruți și unul a fost găsit decedat, relatează duminică agențiile Reuters și EFE, preluate de Agerpres.

Primul incident: intoxicare cu hidrocarburi

Prima ambarcațiune, ce transporta migranți ilegali originari din Pakistan, Eritreea și Somalia, a fost reperată de un elicopter la aproximativ 16 mile nautice în largul insulei Lampedusa. Migranții au fost recuperați de acolo de Garda de Coastă italiană și transportați pe insula Lampedusa, unde 14 dintre ei au fost internați în stare gravă, trei sunt intubați, din cauza inhalării de hidrocarburi, ce pare a fi cauza decesului a doi migranți care călătoreau în cala navei.

Al doilea incident: naufragiu cu zeci de dispăruți

Într-un incident separat, o altă ambarcațiune, care transporta 35 de migranți, a naufragiat în aceeași zonă. Garda de Coastă italiană a salvat 11 migranți, dintre care patru minori neînsoțiți, și a recuperat cadavrul unei femei însărcinate, iar ceilalți migranți clandestini care se aflau la bordul ambarcațiunii sunt dați dispăruți.

Lampedusa, sub presiune migratorie continuă

Insula Lampedusa, situată între Sicilia și coasta Africii de Nord, continuă să se confrunte cu o presiune migratorie puternică și a devenit unul dintre principalele puncte de sosire pentru ambarcațiunile care aduc în Europa migranți ilegali din Africa și Orientul Mijlociu.

Citește și
vas incendiu lampedusa
Incendiu la bordul unui vas de agrement în Italia. 30 de persoane se flau la bord

Anul acesta au debarcat în Italia circa 56.000 de migranți veniți pe ruta central-mediteraneană și aproximativ 55.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

Sursa: Pro TV

Etichete: migranti, lampedusa,

Dată publicare: 19-10-2025 20:24

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Italia condamnată de CEDO pentru tratamentul „inuman şi degradant
Stiri externe
Italia condamnată de CEDO pentru tratamentul „inuman şi degradant" în cazul a trei migranţi în Lampedusa

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dispus joi ca Italia să plătească despăgubiri unui număr de trei migranţi tunisieni, estimând că aceştia au fost supuşi unui tratament "inuman şi degradant" pe insula italiană Lampedusa, relatează AFP.

 

Incendiu la bordul unui vas de agrement în Italia. 30 de persoane se flau la bord
Stiri Diverse
Incendiu la bordul unui vas de agrement în Italia. 30 de persoane se flau la bord

30 de persoane care se aflau pe un vas de agrement, în largul insulei italiene Lampedusa, au trăit momente de groază.

„Ne depășește.” Ministrul francez de Interne anunță că Franța nu va primi migranți veniți din Lampedusa
Stiri externe
„Ne depășește.” Ministrul francez de Interne anunță că Franța nu va primi migranți veniți din Lampedusa

Franţa „nu va primi migranţi” veniţi pe insula italiană Lampedusa, unde de mai multe zile se înregistrează un aflux însemnat de migranţi, a declarat ministrul de interne Gérald Darmanin, transmite AFP.

Ursula von der Leyen a prezentat un plan de urgenţă pentru a ajuta Italia în privinţa migraţiei
Stiri externe
Ursula von der Leyen a prezentat un plan de urgenţă pentru a ajuta Italia în privinţa migraţiei

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat duminică, pe insula mediteraneeană Lampedusa, un plan de urgenţă pentru a ajuta Italia să gestioneze sosirile record de migranţi pe teritoriul său, informează AFP.

 

Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat un centru de primire a migranţilor de pe insula italiană Lampedusa
Stiri externe
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat un centru de primire a migranţilor de pe insula italiană Lampedusa

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat duminică un centru de primire a migranţilor de pe insula italiană Lampedusa, după ce prim-ministrul ţării, Georgia Meloni, a cerut ajutorul UE, transmite BBC.

Recomandări
Românii sunt printre campionii UE la risipa alimentară. Comisia ne învață cum putem folosi alimentele rămase și a doua zi
Stiri Sociale
Românii sunt printre campionii UE la risipa alimentară. Comisia ne învață cum putem folosi alimentele rămase și a doua zi

România rămâne în topul țărilor din Uniunea Europeană care risipesc cel mai mult mâncarea. Un munte de deșeuri alimentare rămâne în urma noastră, arată datele Eurostat, peste trei milioane de tone anual.

Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor
Stiri Economice
Iașiul, în topul celor mai dinamice economii urbane din Europa. Bucureștiul, lider regional în atragerea investițiilor

Bucureștiul și Iașiul se numără printre orașele din Europa cu cea mai semnificativă creștere, după cum arată un studiu recent al Oxford Economics.

Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță
Stiri actuale
Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță

Expertiza făcută la blocul din Calea Rahovei, avariat de explozia puternică de vineri dimineață, arată clar că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul făcut de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

Top citite
1 fumat terasa
Shutterstock
Doctor de bine
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge
2 hipertensiune arteriala
Shutterstock
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
3 alergat miscare sport
StirilePROTV
Doctor de bine
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Octombrie 2025

29:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28