Migranți morți în Mediterană, aproape de insula Lampedusa. Veniseră cu două bărci ticsite

Un total de 120 de migranți erau la bordul celor două ambarcațiuni care au ajuns în dificultate în apropiere de Lampedusa.

Doi migranți au murit și alți 14 sunt în stare gravă cel mai probabil după inhalarea de hidrocarburi pe o ambarcațiune care transporta pe Mediterana către Europa 85 de migranți în apropierea insulei italiene Lampedusa. În acea zonă a naufragiat o altă ambarcațiune care avea la bord 35 de migranți, dintre care mai mult de 20 sunt dați dispăruți și unul a fost găsit decedat, relatează duminică agențiile Reuters și EFE, preluate de Agerpres.

Primul incident: intoxicare cu hidrocarburi

Prima ambarcațiune, ce transporta migranți ilegali originari din Pakistan, Eritreea și Somalia, a fost reperată de un elicopter la aproximativ 16 mile nautice în largul insulei Lampedusa. Migranții au fost recuperați de acolo de Garda de Coastă italiană și transportați pe insula Lampedusa, unde 14 dintre ei au fost internați în stare gravă, trei sunt intubați, din cauza inhalării de hidrocarburi, ce pare a fi cauza decesului a doi migranți care călătoreau în cala navei.

Al doilea incident: naufragiu cu zeci de dispăruți

Într-un incident separat, o altă ambarcațiune, care transporta 35 de migranți, a naufragiat în aceeași zonă. Garda de Coastă italiană a salvat 11 migranți, dintre care patru minori neînsoțiți, și a recuperat cadavrul unei femei însărcinate, iar ceilalți migranți clandestini care se aflau la bordul ambarcațiunii sunt dați dispăruți.

Lampedusa, sub presiune migratorie continuă

Insula Lampedusa, situată între Sicilia și coasta Africii de Nord, continuă să se confrunte cu o presiune migratorie puternică și a devenit unul dintre principalele puncte de sosire pentru ambarcațiunile care aduc în Europa migranți ilegali din Africa și Orientul Mijlociu.

Anul acesta au debarcat în Italia circa 56.000 de migranți veniți pe ruta central-mediteraneană și aproximativ 55.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

