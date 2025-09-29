Nouă migranți irakieni, descoperiți ascunși în rezervoarele a trei camioane, în Giurgiu. Ce i-a dat de gol. VIDEO

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetăţeni irakieni ascunşi în rezervoarele modificate ale trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în ţară.

Unul dintre şoferi a oferit unuia dintre poliţişti suma de 480 de euro, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei.

„În data de 28 septembrie 2025, în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, poliţiştii de frontieră giurgiuveni, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru verificări trei autocamioane înmatriculate în Turcia, conduse de cetăţeni turci”, anunţă luni Poliţia de Frontieră, într-un comunicat de presă.

Mijloacele de transport erau încărcate cu vată minerală și aveau ca destinaţie România, potrivit documentului citat.

Ce le-a atras atenția polițiștilor

Poliţiştii de frontieră au descoperit modificări la nivelul rezervoarelor celor trei camioane, care erau scoase din funcţiune şi fiecare avea decupată o uşă de acces.

„În interiorul fiecărui rezervor au fost descoperiţi ascunşi câte trei cetăţeni străini, de naţionalitate irakiană, care nu deţineau documente legale de călătorie. Pe timpul controlului, unul dintre şoferi a oferit unui poliţist de frontieră suma de 480 de euro, cu titlu de mită, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei”, se mai arată în comunicat.

Poliţistul de frontieră a sesizat lucrătorii din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Giurgiu, care au procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

„În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi pentru şoferi şi trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetăţenii irakieni”, a mai transmis instituţia citată.

Totodată, persoanele descoperite ascunse au fost predate autorităţilor de frontieră din Bulgaria, pentru continuarea cercetărilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













