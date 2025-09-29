Nouă migranți irakieni, descoperiți ascunși în rezervoarele a trei camioane, în Giurgiu. Ce i-a dat de gol. VIDEO

Stiri actuale
29-09-2025 | 18:52
×
Codul embed a fost copiat

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat nouă cetăţeni irakieni ascunşi în rezervoarele modificate ale trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în ţară.  

autor
Claudia Alionescu

Unul dintre şoferi a oferit unuia dintre poliţişti suma de 480 de euro, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei.

În data de 28 septembrie 2025, în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, poliţiştii de frontieră giurgiuveni, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru verificări trei autocamioane înmatriculate în Turcia, conduse de cetăţeni turci”, anunţă luni Poliţia de Frontieră, într-un comunicat de presă.

Mijloacele de transport erau încărcate cu vată minerală și aveau ca destinaţie România, potrivit documentului citat.

Ce le-a atras atenția polițiștilor

Poliţiştii de frontieră au descoperit modificări la nivelul rezervoarelor celor trei camioane, care erau scoase din funcţiune şi fiecare avea decupată o uşă de acces.

Citește și
Imigranti
Zeci de migranți prinși într-un tunel săpat pe sub frontiera Ungariei su Serbia

În interiorul fiecărui rezervor au fost descoperiţi ascunşi câte trei cetăţeni străini, de naţionalitate irakiană, care nu deţineau documente legale de călătorie. Pe timpul controlului, unul dintre şoferi a oferit unui poliţist de frontieră suma de 480 de euro, cu titlu de mită, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei”, se mai arată în comunicat.

Poliţistul de frontieră a sesizat lucrătorii din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Giurgiu, care au procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi pentru şoferi şi trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetăţenii irakieni”, a mai transmis instituţia citată.

Totodată, persoanele descoperite ascunse au fost predate autorităţilor de frontieră din Bulgaria, pentru continuarea cercetărilor.

Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți

Sursa: News.ro

Etichete: romania, giurgiu, camioane, politia de frontiera, transport ilegal, irakieni,

Dată publicare: 29-09-2025 18:52

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Au fost identificați doi dintre românii cu cetățenie canadiană care au murit în timp ce treceau ilegal granița în SUA
Stiri externe
Au fost identificați doi dintre românii cu cetățenie canadiană care au murit în timp ce treceau ilegal granița în SUA

Doi dintre cei patru imigranți de origine română morți în Canada, într-o tentativă de a trece ilegal frontiera în Statele Unite, au fost identificați de poliția canadiană.

Zeci de migranți prinși într-un tunel săpat pe sub frontiera Ungariei su Serbia
Stiri externe
Zeci de migranți prinși într-un tunel săpat pe sub frontiera Ungariei su Serbia

Poliţia ungară a anunţat vineri că a descoperit 44 de migranţi într-un tunel ”clandestin” săpat pe sub frontiera cu Serbia, aparent menit să evite gardul de sârmă ghimpată ridicat de Viktor Orban între cele două ţări, relatează AFP.

19 migranți din patru țări, solicitanți de azil în România, prinși când încercau să ajungă ilegal în Ungaria
Stiri actuale
19 migranți din patru țări, solicitanți de azil în România, prinși când încercau să ajungă ilegal în Ungaria

19 cetățeni din Irak, Turcia, Siria și Iran, solicitanți de azil în România, au fost prinși la Arad în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera în Ungaria.

O femeie însărcinată, de origine irakiană, găsită pe străzile Timișoarei
Stiri actuale
O femeie însărcinată, de origine irakiană, găsită pe străzile Timișoarei

Poliţiştii de frontieră au depistat în Timişoara 15 cetăţeni străini, o femeie şi 14 bărbaţi, care nu îşi justificau prezenţa în zonă.

Noua cetateni din Irak si sase din Siria, intre care patru minori, opriti la frontiera cu Ungaria
Stiri actuale
Noua cetateni din Irak si sase din Siria, intre care patru minori, opriti la frontiera cu Ungaria

Politistii de frontiera din Satu Mare au depistat 9 cetateni din Irak si 6 din Siria, intre care patru minori, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen.

Recomandări
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori
Stiri Economice
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori

Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.

Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său
Stiri Justitie
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Septembrie 2025

49:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28