Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani

Scandal în Marea Britanie, după ce 47 de migranți români condamnați acolo au fost trimiși cu un zbor charter în țară, după executarea pedepselor, iar un jurnalist a filmat deportarea.

Cristina Dobre

Britanicii sunt nemulțumiți pentru că operațiunea ar fi costat guvernul britanic sute de mii de lire sterline. În plus, cetățenii români condamnați pentru furt, abuz sexual și chiar omor, au primit câte două mii de lire fiecare pentru reabilitare.

„Prin invitarea unui jurnalist, acest zbor a fost scos din context și exploatat negativ”, acuză Ministerul nostru de Externe.

Cei 47 de cetățeni români au fost escortați către aeroport de cel puțin 100 de forțe de ordine. La îmbarcare în zborul de tip charter, fiecare a fost însoțit de câte patru membri ai forțelor de securitate.

Un jurnalist britanic a filmat deportarea care ar fi costat guvernul britanic sute de mii de lire sterline.

Paul Brand, jurnalist ITV NEWS: „Până la capătul scărilor, infractorii vor încerca să scape deportării invocând revendicări legale. De fapt, trei au reușit deja să scape de acest zbor.”

Românii au intrat legal în UK, dar au comis infracțiuni

Românii au ajuns în Regatul Unit în mod legal, notează postul britanic ITV, dar au comis acolo infracțiuni precum furturi, abuzuri sexuale și chiar crime. Potrivit legii, după condamnarea și executarea pedepsei, infractorilor le este ridicat și dreptul de a mai rămâne în Marea Britanie.

Britanicii sunt revoltați că, pe lângă costul deportării, migranții români au primit două mii de lire sterline pentru reabilitare.

Paul Brand, jurnalist ITV NEWS: „Argumentul reprezentanților Home Office a fost că așa este mai ieftin decât să ne judecăm cu ei în instanțe sau să îi ținem aici. 52.000 de lire sterline pe an este costul unui loc în închisoare. Așadar, din punct de vedere financiar are sens să îi deportezi, deși din punct de vedere etic nu pare în regulă.”

Corespondent Știrile ProTV: „Ministerul nostru de Externe a venit cu precizări, după ce, spun oficialii noștri, zborul de tip charter de deportare a cetățenilor români a fost scos din context și exploatat negativ. Acest zbor nu este primul de acest tip, astfel de curse fiind organizate de autoritățile din Marea Britanie către mai multe destinații din lume.”

Aceste zboruri se efectuează în baza acordului bilateral semnat în 2003, precizează MAE.

MAE avertizează asupra riscului de discriminare

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe: „Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potențialul de a declanșa discriminare, discurs instigator la ură și narațiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească, iar MAE își exprimă profunda îngrijorare în această privință. Este de așteptat ca la o comunitate atât de extinsă – 1,3 milioane de cetățeni români cu statut de rezidență (EUSS) – să existe statistic și excepții cu activități ilegale.”

Autoritățile britanice au comunicat că îl vor deporta și pe un solicitant de azil din Ethiopia, condamnat la un an de închisoare după ce a agresat sexual o adolescentă de 14 ani în orașul Epping.

