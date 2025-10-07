Patru persoane au murit în largul unei insule din Grecia, după ce barca în care se aflau s-a scufundat

Patru cadavre au fost recuperate marţi de garda de coastă elenă în largul insulei Lesbos, după ce o barcă pneumatică care transporta 38 de migranţi şi refugiaţi s-a scufundat, a anunţat marţi poliţia portuară greacă, relatează AFP.

"Cele patru cadavre au fost descoperite în largul Golfului Gera, în Lesbos, în timp ce 34 de persoane au fost găsite pe un ţărm din apropiere", a declarat o responsabilă din cadrul biroului de presă. Identificarea victimelor şi a supravieţuitorilor este în curs, a adăugat ea, fără a oferi alte detalii.

Potrivit agenţiei de presă elene ANA, barca cu migranţi s-a lovit de o stâncă din apropierea coastei înainte de a începe să se scufunde.

În zonă băteau vânturi cu o viteză de 60 km/h, iar "înălţimea valurilor era de un metru şi jumătate", a declarat ANA.

Majoritatea supravieţuitorilor sunt cetăţeni ai unor ţări africane şi au fost transferaţi la centrul de găzduire şi înregistrare de pe Lesbos, potrivit aceleiaşi surse.

Insula Lesbos din Marea Egee, la fel ca alte insule greceşti din apropierea Turciei vecine, este una din principalele porţi de acces către Europa pentru persoanele care fug din zonele de război şi sărăcie.

Aceste traversări periculoase sunt adesea fatale. În aprilie, şapte persoane, inclusiv trei copii, au murit după ce barca lor pneumatică s-a răsturnat în largul coastei insulei Lesbos.

În ultimele luni, Grecia a înregistrat o creştere a numărului de migranţi şi refugiaţi, proveniţi în principal din Libia, care au sosit, în special vara, pe insula Creta din sudul ţării. 

