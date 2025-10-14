Sărbătoare locală, cu spectacole și concerte, după ce o pisică s-a întors acasă. Cum a ajuns într-un stat vecin

Stiri externe
14-10-2025 | 07:54
pisica

Într-un oraș din statul american Virginia, s-a sărbătorit cu mare fast întoarcerea unei vedete cu totul speciale: pisica Francine.

 

autor
Stirileprotv

Felina este mascota unui magazin din zonă. În septembrie, a dispărut fără urmă, iar vestea i-a mobilizat pe admiratori.

S-a creat chiar și un cont de Instagram, care a adunat peste 30.000 de urmăritori. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, angajații au descoperit misterul.

Pisica se urcase din greșeală într-un camion de livrări și a ajuns într-un stat vecin, la aproape 140 de kilometri distanță.

După 2 săptămâni de căutări, cu ajutorul a zeci de voluntari, Francine a fost găsită teafără și nevătămată.

Citește și
câine și pisică
Câinele și pisica, aliați ai sistemului imunitar: Ce spun imunologii despre animalele de companie și sănătatea copiilor

Acum, pisica-vedetă a revenit la locul ei preferat: printre rafturile magazinului.

Expoziție internațională de pisici, la Iași. Sute de feline din 21 de rase și-au etalat frumusețea

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, sarbatoare, acasa, intoarcere, pisica,

Dată publicare: 14-10-2025 07:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Doi soți din India divorțează după nici un an pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg
Stiri Diverse
Doi soți din India divorțează după nici un an pentru că animalele lor de companie nu se înțeleg

Un tribunal din Bhopal, situat în centrul Indiei, se confruntă cu un caz neobișnuit de divorț: un cuplu căsătorit de mai puțin de un an solicită separarea legală, motivul principal fiind conflictul dintre animalele lor de companie – o pisică și un câine.

Câinele și pisica, aliați ai sistemului imunitar: Ce spun imunologii despre animalele de companie și sănătatea copiilor
Doctor de bine
Câinele și pisica, aliați ai sistemului imunitar: Ce spun imunologii despre animalele de companie și sănătatea copiilor

Animalele de companie ajută sistemul imunitar al copilului să se dezvolte.  

Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor
Stiri Diverse
Un soldat ucrainean și pisica lui au supraviețuit peste 4 ani în captivitate în Rusia. Povestea incredibilă a eliberării lor

Un soldat ucrainean, luat prizonier de ruși, povestește cum a reușit să se întoarcă acasă alături de Myshko, pisica adoptată în captivitate, cu care a petrecut peste 4 ani într-o colonie rusească.

Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO
Stiri Diverse
Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO

Gardienii din Costa Rica au interceptat o livrare neobișnuită de droguri către o închisoare, reușind să prindă o pisică în timp ce sărea gardul exterior, noaptea, cu marijuana și alte substanțe interzise lipite de corp.

A renunțat la jobul de manager pentru a naviga în jurul lumii alături de pisica sa. Povestea tânărului a devenit virală
Stiri Diverse
A renunțat la jobul de manager pentru a naviga în jurul lumii alături de pisica sa. Povestea tânărului a devenit virală

Un tânăr din Oregon a renunțat la jobul său și a pornit într-o aventură unică, navigând spre Hawaii alături de pisica sa, Phoenix. La 29 de ani, acesta își împărtășește călătoria pe rețelele sociale cu milioane de urmăritori.

Recomandări
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”

România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Stiri externe
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului
Stiri Politice
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Octombrie 2025

43:11

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28