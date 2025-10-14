Sărbătoare locală, cu spectacole și concerte, după ce o pisică s-a întors acasă. Cum a ajuns într-un stat vecin

Într-un oraș din statul american Virginia, s-a sărbătorit cu mare fast întoarcerea unei vedete cu totul speciale: pisica Francine.

Felina este mascota unui magazin din zonă. În septembrie, a dispărut fără urmă, iar vestea i-a mobilizat pe admiratori.

S-a creat chiar și un cont de Instagram, care a adunat peste 30.000 de urmăritori. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, angajații au descoperit misterul.

Pisica se urcase din greșeală într-un camion de livrări și a ajuns într-un stat vecin, la aproape 140 de kilometri distanță.

După 2 săptămâni de căutări, cu ajutorul a zeci de voluntari, Francine a fost găsită teafără și nevătămată.

Acum, pisica-vedetă a revenit la locul ei preferat: printre rafturile magazinului.

