Sărbătoare locală, cu spectacole și concerte, după ce o pisică s-a întors acasă. Cum a ajuns într-un stat vecin
Într-un oraș din statul american Virginia, s-a sărbătorit cu mare fast întoarcerea unei vedete cu totul speciale: pisica Francine.
Felina este mascota unui magazin din zonă. În septembrie, a dispărut fără urmă, iar vestea i-a mobilizat pe admiratori.
S-a creat chiar și un cont de Instagram, care a adunat peste 30.000 de urmăritori. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, angajații au descoperit misterul.
Pisica se urcase din greșeală într-un camion de livrări și a ajuns într-un stat vecin, la aproape 140 de kilometri distanță.
După 2 săptămâni de căutări, cu ajutorul a zeci de voluntari, Francine a fost găsită teafără și nevătămată.
Acum, pisica-vedetă a revenit la locul ei preferat: printre rafturile magazinului.
14-10-2025 07:54