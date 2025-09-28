Parada pisicilor de rasă, la Craiova. Iubitorii de feline au putut admira cele mai spectaculoase exemplare

Iubitorii de pisici și-au dat întâlnire sâmbătă la Craiova, unde au putut fi admirate exemplare din cele mai spectaculoase rase. Conștiente parcă de frumusețea lor, felinele s-au lăsat fotografiate ca niște vedete.

Astfel, admiratorii au plecat acasă cu multe amintiri adorabile.

Proprietar pisică: „Tutica, hai că trebuie să te facem frumoasă. Avem audiență și trebuie să ne prezentăm corespunzător, ca la concurs. Deci nu ne facem de râs.”

El este Proseco. Are puțin peste un an și este din rasa norvegiană de pădure. Chiar dacă e foarte tânăr, e deja obișnuit cu succesul.

Aurelian Ionescu, proprietar: „Este junior winner prin câștigarea a cinci concursuri internaționale. Pregătirea pentru expoziție este practic un fel de tratament cosmetic, ca la coafor înainte de o nuntă.”

Proseco nu a fost singurul admirat. I-au făcut concurență pisici la fel de „prețioase”, și la fel de iubite de proprietari, precum un alt blănos de talie mare.

Adriana Grigore, proprietar: „Nu miaună normal, el spune 'mamă'. Vreau să zic, când te trezești cu el, zice 'mamă'.”

Oana Pintili, proprietar: „Noi mergem și la competiții. El se simte în siguranță în brațele noastre pentru că știe că sunt acolo pentru el. Are parte de joacă, de mâncare bună.”

Elena Popescu, proprietar: „Eu consider că pisica este cel mai ușor animal de îngrijit.”

Numeroși vizitatori au vrut să atingă pisicile sau să le fotografieze.

Vizitator: „Sunt chiar exemplare frumoase, iar pentru copii e o bucurie foarte, foarte mare.”

Însă, indiferent de rasă, proprietarii spun că animalele lor de companie sunt neprețuite și le consideră membri ai familiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













