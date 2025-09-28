Parada pisicilor de rasă, la Craiova. Iubitorii de feline au putut admira cele mai spectaculoase exemplare

Stiri Diverse
28-09-2025 | 08:55
×
Codul embed a fost copiat

Iubitorii de pisici și-au dat întâlnire sâmbătă la Craiova, unde au putut fi admirate exemplare din cele mai spectaculoase rase. Conștiente parcă de frumusețea lor, felinele s-au lăsat fotografiate ca niște vedete.

autor
Edi Măriuță,  Roxana Vlădășel

Astfel, admiratorii au plecat acasă cu multe amintiri adorabile.

Proprietar pisică: „Tutica, hai că trebuie să te facem frumoasă. Avem audiență și trebuie să ne prezentăm corespunzător, ca la concurs. Deci nu ne facem de râs.”

El este Proseco. Are puțin peste un an și este din rasa norvegiană de pădure. Chiar dacă e foarte tânăr, e deja obișnuit cu succesul.

Aurelian Ionescu, proprietar: „Este junior winner prin câștigarea a cinci concursuri internaționale. Pregătirea pentru expoziție este practic un fel de tratament cosmetic, ca la coafor înainte de o nuntă.”

Citește și
p
(P) Pisica nu mai mănâncă? Greșeli frecvente când schimbi hrana și cum le eviți

Proseco nu a fost singurul admirat. I-au făcut concurență pisici la fel de „prețioase”, și la fel de iubite de proprietari, precum un alt blănos de talie mare.

Adriana Grigore, proprietar: „Nu miaună normal, el spune 'mamă'. Vreau să zic, când te trezești cu el, zice 'mamă'.”

Oana Pintili, proprietar: „Noi mergem și la competiții. El se simte în siguranță în brațele noastre pentru că știe că sunt acolo pentru el. Are parte de joacă, de mâncare bună.”

Elena Popescu, proprietar: „Eu consider că pisica este cel mai ușor animal de îngrijit.”

Numeroși vizitatori au vrut să atingă pisicile sau să le fotografieze.

Vizitator: „Sunt chiar exemplare frumoase, iar pentru copii e o bucurie foarte, foarte mare.”

Însă, indiferent de rasă, proprietarii spun că animalele lor de companie sunt neprețuite și le consideră membri ai familiei.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

Sursa: Pro TV

Etichete: craiova, pisici, vizitatori, rase,

Dată publicare: 28-09-2025 08:33

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
De ce unele pisici sunt mai „vorbărețe” decât altele. Ce-au descoperit oamenii de știință
Stiri Stiinta
De ce unele pisici sunt mai „vorbărețe” decât altele. Ce-au descoperit oamenii de știință

În timp ce unele pisici sunt atât de liniștite și imperturbabile încât aproape că se confundă cu mediul înconjurător, altele miaună în mod constant, cerșind atenție.

(P) Pisica nu mai mănâncă? Greșeli frecvente când schimbi hrana și cum le eviți
Promo
(P) Pisica nu mai mănâncă? Greșeli frecvente când schimbi hrana și cum le eviți

Mulți stăpâni de pisici se confruntă, la un moment dat, cu această situație îngrijorătoare: felina refuză mâncarea.

Peste 150 de pisici din toată lumea au făcut senzaţie la o expoziție dedicată lor, care a avut loc la Iaşi
Stiri Diverse
Peste 150 de pisici din toată lumea au făcut senzaţie la o expoziție dedicată lor, care a avut loc la Iaşi

Pufoase, curioase, jucăușe sau năzuroase, peste 150 de pisici din toată lumea au făcut senzaţie la o expoziție dedicată lor, care a avut loc la Iaşi.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28