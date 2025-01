Peste 100 de pisici salvate și-au găsit un cămin într-o cafenea din Botoșani. Oamenii le pot adopta. „Este minunat”

Peste 100 de feline abandonate, salvate de la moarte, și-au găsit adăpost într-o cafenea-sanctuar, deschisă la Botoșani de doi medici veterinari.

Clienții le mângâie, se joacă cu ele și dacă se înțeleg bine le pot adopta. Două pisicuțe și-au găsit deja familii iubitoare.

Thor, a ramasă fără picioare în urmă cu 6-7, după ce a fost prins într-o capcană pentru animale sălbatice. Este doar una dintre cele 110 pisici salvate de doi medici veterinari din Botoșani. Toate au fost mutate într-o cafenea, unde felinele au spațiile lor speciale. Clienții pot intra să le mângâie și să se joace cu ele.

Fată: „E un loc minunat, în care te poți relaxa, îți poți savura cafeluța, e o terapie pentru suflet”.

Fată: „Se știe că pisicile sunt mari iubitoare și caută afecțiune de la oameni, și noi căutăm și ne iubim unii pe alții”.

Britanic: „Este minunat. Am venit pentru cafea, dar am nimerit într-un living cu pisici. Dacă nu aș avea 14, aș fi furat sigur una. Am uitat și de cafea”.

Femeie: „Este un loc foarte plăcut. Am interacționat cu ele, vin la mângâiat, sunt foarte plăcute. Săracele, abia așteaptă să fie mângâiate”.

Pisicile salvate erau îngrijite într-un adăpost înainte să ajungă în cafenea. Însă acest concept occidental - adus acum și în România - este o dublă terapie, și pentru animale, și pentru clienți.

Dănuț Bratu, medic veterinar: „Salvând animale de 11 ani, întotdeauna îți dorești spații mai bune. Viața unui animal în adăpost nu este tocmai ok. Au mâncare, apă și curățenie, dar ceea ce ține de partea de afecțiune, de interacțiune umană este mai puțin”.

Daniel Bejinariu, medic veterinar: „În adăpost nu aveam timpul necesar să le dăm o mângâiere și în al doilea rând ne-am gândit la măcar a susține financiar măcar nisipul și bobițele pe care le consumăm”.

Cei care vor să ofere sprijin, pot face o donație pentru hrana pisicuțelor în contul afișat în video.

