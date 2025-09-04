Câinele și pisica, aliați ai sistemului imunitar: Ce spun imunologii despre animalele de companie și sănătatea copiilor

Câine sau pisică acasă? Ambele - ne spun medicii imunologi. Câinele participă activ la dezvoltarea bacteriilor bune din organimul uman. Iar pisica reglează... fin sistemul imunitar uman.

La Autoritatea pentru supravegherea și protecția animalelor găsiți cățeluși de toate vârstele - sănătoși și curați, toți luați de pe stradă. Vor să fie adoptați!

În primii trei ani de viață, copilul își formează așa numitul microbiom, totalitatea bacteriilor bune care îl vor apăra. În această perioadă, prezența unui câine face diferența. Ne explică medicul imunolog Brândușa Petrutescu.



Brânduşa Petruțescu, medic primar imunolog: ”Bacteriile sănătoase vehiculate de câine de exemplu modifică acest microbiom și reduc riscul de apariție al altor alergii - alergiile alimentare frecvente în primii ani de viață tocmai pentru că mucoasa intestinului e destul de permeabilă în primii ani și determină reacții alergice apropo de alergii alimetare din primii ani de viață”.

După 5 ani, mucoasa digestivă nu mai este atât de permeabilă și alergiile alimentare dispar. În acest timp, un câine în casă este extrem de util pentru dezvoltarea unui copil.

În primii ani de viață, pentru cei mici este utilă o prietenie strânsă între câinele și pisica de acasă. Utilă pentru sistemul imunitar uman. Copiii vor fi mai sănătoşi, mai fericiţi, empatici și responsabili.



Brânduşa Petruțescu, medic primar imunolog: ”Sunt studii care arată ca acei copii care cresc în casă cu o pisică în primul an de viață mai ales atunci e cel mai important, dezvoltă mai rapid alergii, tocmai prin expunerea asta la doze mici de păr, alergen care induce o toleranță. Face un fel de desensibilizare la păr de pisică. Avem alergici la păr de pisică, care nu au avut pisică niciodată în viață. Clar, pisica are un rol imunomodulator”.

Particulele rezultate de la pisică fac așa numita imunoreglare. Produc componente importante ale sistemului imunitar numite cytokine.



Veronica Lazăr, Facultatea de biologie: ”Unele cu efect pro-inflamator, altele cu efect anti-inflamator. Dacă sunt echilibrate, e bine, omul e sănătos”.

Aşadar, pisicile și câinii sunt importanți pentru noi din primii ani de viață.



