Momentul în care gardienii prind o pisică cu droguri lipite de corp în timp ce încerca să sară gardul unei închisori. VIDEO

Felina care transporta peste 230 de grame de marijuana și 67 de grame de cocaină în două pachete, a fost capturată luna aceasta într-o închisoare din cantonul Pococí, a transmis Ministerul Justiției într-un comunicat săptămâna trecută, potrivit CBS News.

Ministerul a publicat un videoclip în care un gardian se cațără pe un gard pentru a prinde pisica.

Ulterior, felina este văzută pe o masă din închisoare, în timp ce gardienii taiau cu grijă pachetele de pe corpul ei mic și extrag drogurile din blană.

„Datorită intervenției rapide (a gardienilor), felina a fost prinsă, iar pachetele au fost îndepărtate, prevenind astfel ca ele să ajungă la deținuți”, a transmis ministerul.

Prison staff in Costa Rica caught a cat on their fence carrying two packs of drugs.

A routine patrol unexpectedly turned into a bust involving a furry drug mule. After taking the cat down from the fence, officers were stunned to find two packages filled with cocaine and cannabis… pic.twitter.com/yBvIhhhS7g