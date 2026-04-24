Mașini electrice într-o expoziție de top la Salonul Auto de la Beijing. China vrea să cucerească piețele globale

Stiri externe
Afp salon auto beijing 6
AFP

Marii producători auto globali își prezintă cele mai recente vehicule electrice (EV) și aplicații de inteligență artificială (AI) la Salonul Auto de la Beijing, care se desfășoară în perioada 24 aprilie - 3 mai. 

autor
Sabrina Saghin

Mașinile verzi atrag atenția în urma majorării prețurilor la benzină și motorină, ca efect al războiului din Iran, transmit Kyodo și Reuters.

Aproximativ 1.450 de mașini vor fi prezentate la evenimentul bienal, iar aproximativ 180 de modele vor fi lansate pentru prima dată pe plan global. Suprafața expoziției este de 380.000 metri pătrați, una din cele mai mari din lume, conform organizatorilor.

China este cea mai mare piață auto din lume iar anul trecut vehiculele propulsate cu forme noi de energie (NEV), cum ar fi EV și hibride plug-in, au fost responsabile pentru aproximativ 50% din vânzările de mașini noi în statul asiatic.

De la taxiuri autonome la mașini zburătoare, China caută să-și majoreze semnificativ exporturile de tehnologie de ultimă generație pentru vehicule, o strategie care reflectă atât ambițiile sale globale cât și realitățile economice dure.

Citește și
Raport ONU: Posibile crime de război ale Israelului în Liban. Asasinate, muniție cu fosfor alb și strămutări forțate

Războiul îndelungat al prețurilor mașinilor în cea de-a doua economie mondială a lăsat China cu un surplus de vehicule, inclusiv EV, produse de firme care nu sunt cunoscute în Occident.

În primul trimestru din acest an, vânzările de mașini în China au înregistrat în ritm anual un declin de 18%, iar piața auto ar urma să stagneze sau să scadă în viitorul apropiat. Piețele externe oferă promisiunea unor marje de profit mai ridicate și majorări semnificative ale volumelor de vânzări, susțin analiștii. Aceasta înseamnă că perspectivele privind creșterea pieței auto globale vor fi atent analizate în cadrul Salonului Auto de la Beijing.

Deja exporturile auto ale Chinei au crescut semnificativ anul trecut, ajungând la 5,8 milioane de mașini, un avans de aproape 20% față de 2024, conform datelor din industrie.

Afp salon auto beijing 17
×

ULTIMELE ȘTIRI

„Misterul” „solzilor de dragon” fotografiați pe Marte, deslușit de NASA. Ce a fotografiat, de fapt, Curiosity

ONJN: 11.000 de controale, 10 milioane de lei amenzi și 70 de plângeri penale într-un an

Ilie Bolojan, anunț despre economia României: ”Semnele de optimism vor începe din această vară, înspre toamnă”

CELE MAI CITITE

Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate

Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Horoscop 24 aprilie 2026, cu Neti Sandu. Se poate rezolva o problemă de sănătate

Reuters: Grecia nu va mai fi cea mai îndatorată ţară din zona euro. Statul din UE care îi va lua locul

Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou cu o zi înaintea demisiei

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, joi, 23 aprilie 2026. Premiu de peste 3 milioane de euro la Loto 6/49

Asociația Producătorilor Auto din China (CAAM) a estimat joi că exporturile totale de vehicule ale statului asiatic ar urma să crească cu 4% anul acesta, la 7,4 milioane de unități.

„Au ajuns într-un punct în care ei știu că nu este vorba doar despre China', a explicat Pedro Pacheco, analist la firma de cercetare Gartner, referindu-se la producătorii auto chinezi. 'Ei au de asemenea o foaie de parcurs pentru lansarea tehnologiei în Europe, America Latină, Asia de Sud-Est”, a adăugat acesta.

Deocamdată, piața din SUA este practic închisă pentru mașinile chinezești.

De asemenea, producătorii EV chinezi sunt afectați de taxe vamale în Europa, dar ei încă pot fi competitivi aici, apreciază analiștii.

„China nu este o țară emergentă în industria auto. Este o țară de top, la cel mai înalt nivel”, a declarat pentru Reuters Francois Roudier, secretar general al Organizației Internaționale a Producătorilor de Autovehicule (OICA), la Beijing.

Sursa: Agerpres

Etichete: beijing, salon auto, masini, China,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Violetta” le aprinde imaginația fanilor! Fosta prințesă Disney pozează provocator și se iubește cu un fotbalist celebru
Citește și...
Știri Actuale
Dealer auto din Pipera, acuzat de influenceri că a vândut mașini în leasing și a păstrat banii. Lino Golden, printre clienți

Polițiștii din Ilfov au descins la un dealer auto din Pipera, pe care mai mulți influenceri îl acuză că i-a înșelat și le-ar fi vândut mașini care nu erau ale lui.

Știri Actuale
Doi tineri din Târgu Secuiesc au tăiat într-o noapte anvelopele de la 14 mașini, una după alta. VIDEO

Doi tineri din Târgu Secuiesc, județul Covasna, sunt reținuți după ce au tăiat, acum câteva nopți, anvelopele de la 14 autoturisme. Cei doi au fost surprinși de o cameră de supraveghere. 
Știri Actuale
Accident grav la un târg din Călărași. Patru persoane rănite după ce un șofer de 77 de ani a pierdut controlul mașinii

Accident grav la un târg din Călărași. Patru persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce au fost lovite de o mașină cu transmisie automată, condusă de un bărbat de 77 de ani.

Recomandări
Vremea
Temperaturi neobișnuit de scăzute săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai

Temperaturile vor fi mult sub cele normale săptămâna viitoare, inclusiv în minivacanţa de 1 Mai, urmate de o stabilizare treptată a vremii până spre sfârşitul lunii mai.

Stiri Politice
Scenariile luate în calcul de liderii PNL, după demisiile miniștrilor PSD. Ce variante are președintele Nicușor Dan

La zece luni de când Guvernul Bolojan a fost instalat în funcție, miniștrii PSD au părăsit oficial Executivul. Demisiile lor au fost trimise și înregistrate joi seară la Administrația Prezidențială.

Stiri Economice
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Guvernul a elaborat o primă formă a legii salarizării din sistemul bugetar. În forma actuală, aceasta stabilește cum ar putea fi calculate salariile angajaților la stat. Până când ar putea fi pus în dezbatere publică, proiectul ar putea suferi modificări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Aprilie 2026

50:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 24 Aprilie 2026

01:45:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1 | Rolul hepatoprotecției în sănătatea cardiovasculară

31:09

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Reacția lui Marius Șumudică, după ce a auzit că Mihai Stoica l-a interzis la FCSB

Sport

Sunderland - Nottingham Forest pe VOYO de la 22:00! Gazdele pentru cupele europene, oaspeții pentru evitarea retrogradării