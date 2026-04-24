Mașini electrice într-o expoziție de top la Salonul Auto de la Beijing. China vrea să cucerească piețele globale

Mașinile verzi atrag atenția în urma majorării prețurilor la benzină și motorină, ca efect al războiului din Iran, transmit Kyodo și Reuters.

Aproximativ 1.450 de mașini vor fi prezentate la evenimentul bienal, iar aproximativ 180 de modele vor fi lansate pentru prima dată pe plan global. Suprafața expoziției este de 380.000 metri pătrați, una din cele mai mari din lume, conform organizatorilor.

China este cea mai mare piață auto din lume iar anul trecut vehiculele propulsate cu forme noi de energie (NEV), cum ar fi EV și hibride plug-in, au fost responsabile pentru aproximativ 50% din vânzările de mașini noi în statul asiatic.

De la taxiuri autonome la mașini zburătoare, China caută să-și majoreze semnificativ exporturile de tehnologie de ultimă generație pentru vehicule, o strategie care reflectă atât ambițiile sale globale cât și realitățile economice dure.

Războiul îndelungat al prețurilor mașinilor în cea de-a doua economie mondială a lăsat China cu un surplus de vehicule, inclusiv EV, produse de firme care nu sunt cunoscute în Occident.

În primul trimestru din acest an, vânzările de mașini în China au înregistrat în ritm anual un declin de 18%, iar piața auto ar urma să stagneze sau să scadă în viitorul apropiat. Piețele externe oferă promisiunea unor marje de profit mai ridicate și majorări semnificative ale volumelor de vânzări, susțin analiștii. Aceasta înseamnă că perspectivele privind creșterea pieței auto globale vor fi atent analizate în cadrul Salonului Auto de la Beijing.

Deja exporturile auto ale Chinei au crescut semnificativ anul trecut, ajungând la 5,8 milioane de mașini, un avans de aproape 20% față de 2024, conform datelor din industrie.