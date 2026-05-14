Produsele erau promovate online, inclusiv prin site-uri afiliate și prin persoane care se recomandau ca specialiști în medicină, iar clienții erau induși în eroare, susținându-se că „suplimentele” pot vindeca boli grave, motiv pentru care unii dintre ei au renunțat chiar la administrarea tratamentului convențional, punându-și în pericol sănătatea.

Membrii grupării ar fi provocat un prejudiciu de peste 370 de milioane de lei, peste 107 milioane de euro, 1,7 milioane de leva și 1,3 miliarde de forinți persoanelor vătămate, dar și un prejudiciu total bugetului de stat consolidat de 32.166.258 de lei (echivalentul a 6,5 milioane de euro). Șase persoane au fost arestate preventiv în dosar la Iași, alte trei sunt reținute în Polonia și zece cercetate în Republica Moldova. Depozitul central a fost găsit în Bulgaria.

Polițiștii brigăzilor de combatere a criminalității organizate Iași, București și Timișoara, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și polițiștii serviciilor de combatere a criminalității organizate Hunedoara, Ilfov, Caraș-Severin și Covasna, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași, au pus în aplicare, marți, 41 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul București, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic, în formă continuată, spălarea banilor și evaziune fiscală, în formă continuată.

O rețea internațională cu ierarhie complexă

"Din probatoriul administrat a rezultat că, începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, sprijiniți de o rețea de colaboratori a căror activitate ar fi ierarhizată pe patru paliere operaționale distincte, ar fi acționat în mod coordonat, până la data de 12 mai 2026, în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziționau o anumită gamă de suplimente", arată, joi, Poliția Română.

Din anchetă a reieșit că, până la momentul destructurării grupării, membrii acesteia ar fi provocat un prejudiciu de cel puțin 371.129.164 de lei, 107.627.127 de euro, 1.760.586 de leva și 1.302.548.587 de forinți față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE.

"Grupul infracțional organizat ar fi desfășurat o activitate amplă, minuțios organizată, atât pe teritoriul României și al altor state, ce ar fi fost perfecționată în timp, cu aplicarea unui model proactiv de gestionare a resurselor și de optimizare a activității infracționale, dar și a unui model reactiv, de identificare a vulnerabilităților grupării și înlăturarea imediată a acestora. Astfel, liderii grupării ar fi înființat societăți prin intermediul cărora ar fi comercializat diferite produse, sub titulatura de suplimente alimentare, promovate fraudulos pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europeană, inclusiv România. Pentru a păstra aparența de legalitate, societățile ar fi deținut sedii sociale și conturi bancare unde ar fi fost încasate sumele de bani provenite din vânzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse în vânzare", afirmă reprezentanții Poliției.

Mecanismul de fraudare prin marketing afiliat și call center

Promovarea produselor se făcea online, preponderent de către o companie și platformă utilizată în schema infracțională, care s-ar fi prezentat ca o societate de marketing afiliat, un tip de marketing online în care entitatea mamă vinde produse prin intermediul unor parteneri plătiți pe bază de comision.

Potrivit anchetatorilor, această companie și-ar fi construit adevărate rețele de vânzători virtuali, care ar fi activat pentru ea prin crearea, după un anumit șablon, a sute de site-uri având ca obiectiv inducerea în eroare a cât mai multor persoane.

"Totodată, prin intermediul platformei online a acestei societăți, li s-ar fi explicat noilor afiliați faptul că ei ar trebui doar să atragă clienții către o pagină pusă la dispoziție de societate, după care clienții ar fi completat un formular simplu în care și-ar fi trecut numărul de telefon. Clienții (persoanele vătămate) ar fi fost contactați ulterior de către operatori call center, care și-ar fi desfășurat activitatea în cadrul unor societăți înființate tocmai în acest scop, și care ar fi contribuit la inducerea ori menținerea în eroare a persoanelor vătămate.

Tot pe platforma societății, afiliații ar fi fost instruiți cum să creeze conturi fictive pe rețelele de socializare, cum să le dezvolte pentru a părea reale și pentru a nu fi detectate de către proprietarii rețelelor drept conturi false și ar fi beneficiat permanent de cursuri de perfecționare, unele dintre acestea fiind contra-cost", susțin polițiștii. După plasarea unei comenzi de către client pentru "suplimentul alimentar" promovat, afiliatul care ar fi ajutat la obținerea comenzii ar fi primit un comision prestabilit.

Manipularea victimelor prin profiluri false de medici

Potrivit sursei citate, deși produsele ar fi fost prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că ar fi veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului ar fi speculat nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care ar fi apelat clienții s-ar fi recomandat drept medici sau specialiști în medicină.

Anchetatorii afirmă că produsele numite de grupare "suplimente alimentare", care în concret nu ar produce niciun efect asupra organismului uman și ar avea o compoziție similară, indiferent de boala care se pretinde că o tratează, ar fi fost promovate prin inducerea în eroare a persoanelor vătămate, în mediul online fiind folosite fără drept numele și imaginea unor persoane reale, celebre în România, în special medici, numele și imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind medici sau specialiști în anumite ramuri medicale, numele și imaginea unor persoane fictive, prezentate ca fiind clienți reali ai produselor, precum și denumiri și sigle ale unor instituții publice.

"Investigațiile au arătat că o parte dintre persoanele care ar fi achiziționat suplimentele ar fi renunțat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce ar fi condus la situații de risc cu privire la sănătatea lor", arată Poliția.

În plus, afirmă anchetatorii, ori de câte ori un produs ar fi început să acumuleze reclamații din partea clienților care ar fi constatat că nu ar simți vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta ar fi fost doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată ar cuprinde peste 400 de denumiri.

De asemenea, membrii grupării ar fi omis înregistrarea în evidențele financiar-contabile a sumelor provenite din vânzarea produselor, prin întocmirea de documente justificative emise fictiv în numele altor societăți controlate de aceștia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele vândute pe teritoriul României, provocând astfel un prejudiciu total bugetului de stat consolidat de 32.166.258 de lei (echivalentul a 6.558.898 de euro).

Cooperare judiciară europeană și măsuri asigurătorii

Având în vedere arealul de acțiune al grupării de criminalitate organizată, în luna februarie 2024, la inițiativa DIICOT - Serviciul Teritorial Iași, a fost încheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord privind formarea unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare române și cele din Ungaria, având ca scop strângerea de probe și schimbul de informații relevante, pentru identificarea persoanelor responsabile de infracțiunile investigate, precum și utilizarea probelor colectate în scopul urmăririi penale. Ulterior, la echipa comună de anchetă au aderat autoritățile judiciare din Republica Moldova, Polonia și Bulgaria.

În acest dosar au fost emise și puse în executare ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară internațională în 12 state (Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia și Slovacia), simultan cu operațiunea desfășurată în România fiind făcute alte peste 100 de percheziții pe teritoriul unor state membre ale ECA, respectiv în statele în care au fost emise ordinele europene de anchetă.

Acțiunea a fost coordonată la nivelul EUROJUST și EUROPOL, unde au fost deschise centre online de coordonare în timp real.

Pe parcursul perchezițiilor domiciliare făcute de polițiști, în România, au fost descoperite și ridicate aproximativ 250.000 de cutii cu comprimate și flacoane cu diverse substanțe promovate în mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente - produse fără valoare terapeutică demonstrată, care urmau să fie livrate către victime din România și din alte state europene. La un preț mediu de vânzare de aproximativ 35 de euro per unitate, cantitatea ridicată reprezintă un potențial prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro - sume care urmau să fie extrase inclusiv de la pacienți cronici, în schimbul unor produse fără niciun efect terapeutic dovedit, adaugă anchetatorii.

De asemenea, au fost descoperite și ridicate laptopuri și medii de stocare care conțin date relevante pentru continuarea anchetei și a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 220.158 de lei și 77.180 de euro, provenite din activitatea infracțională a grupării.

În urma activităților desfășurate în România, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.

Marți și miercuri, procurorii DIICOT Iași au reținut 6 persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată și spălarea banilor.

"Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada 2019 - mai 2026, prin acțiunile desfășurate la anumite intervale de timp, persoanele în cauză ar fi cauzat un prejudiciu de cel puțin 577.172.387 de lei, 125.516.940 de euro, 1.760.586 de leva și 1.302.548.587 de forinți față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE", arată Poliția.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

De asemenea, autoritățile judiciare din Polonia au reținut 3 persoane și au pus sechestru asigurător asupra unor sume de bani în zloți, în echivalentul a 1 milion de euro, și asupra unor imobile de 800.000 de euro. În Republica Moldova sunt continuate cercetările față de 10 persoane, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost descoperite cantități impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată.

Acțiunea desfășurată pe teritoriul României a beneficiat de sprijinul structurilor Jandarmeriei Române și de suportul specialiștilor din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ai A.N.A.B.I., A.N.S.V.S.A. și ai Institutului de Bioresurse Alimentare București.