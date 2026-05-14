În acest context, Executivul pregătește o nouă lege a salarizării și admite că anul viitor opțiunile sunt limitate. Tot joi, Guvernul a anunțat și finalizarea programului SAFE pentru apărare și infrastructură strategică. Și o veste bună vine de la Bruxelles: România va primi 2,6 miliarde de euro, după ce Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ilie Bolojan: „În aceste zile s-a finalizat practic programul SAFE. E un acord de împrumut de 16,5 miliarde de euro. Dobânda la SAFE e jumătate față de dobânda la care se împrumută în mod normal România. Pe măsură ce lunile din anul trecut cu inflație mare, adică iulie și august, vor trece, vom vedea că inflația anuală va începe să scadă, iar în august vom coborî spre 6%. În privința creșterii economice, având în vedere revizuirea datelor, suntem în al doilea trimestru de recesiune. Chiar dacă nu pare un semn bun, e un semn că economia se însănătoșește”.

România a atras 60% din fondurile PNRR

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat, de asemenea, că rămân prioritare fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, după ce Comisia a aprobat a patra cerere de plată, de 2,6 miliarde de euro.

Corespondent Știrile Pro TV: „Este una dintre cele mai importante tranșe de bani primite de România prin PNRR, iar aprobarea vine după aproape șase luni de când țara noastră a depus documentele care arătau ce reforme și investiții are în derulare.

Acum, Comisia Europeană spune că România și-a îndeplinit o serie de angajamente-cheie. Printre ele se numără conectarea a 30 de instituții publice într-un cloud guvernamental. Vorbim de acel sistem online securizat prin care instituțiile statului pot comunica și schimba date mai rapid.

Au contat foarte mult și măsurile pentru reducerea poluării în transporturi și energie, dar și modificările făcute de Guvern în privința taxelor și impozitelor, atent urmărite de oficialii europeni. Totuși, banii nu intră imediat în conturile României. Mai este nevoie de un ultim aviz tehnic din partea Comitetului Financiar al Uniunii Europene, iar dacă nu apar probleme, suma ar putea fi virată în următoarea lună.

Odată cu această tranșă, România ajunge la aproximativ 60% din totalul banilor disponibili prin PNRR, adică peste jumătate din cele 21 de miliarde de euro puse la dispoziție de Bruxelles.

Presiunea rămâne însă mare pentru autorități, pentru că timpul pentru accesarea restului fondurilor este limitat: proiectele și reformele trebuie finalizate până la 31 august anul acesta”.