Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul s-a petrecut în jurul orei 8:30, când polițiștii municipiului Oltenița au fost alertați prin apel la 112 că un grav accident cu victime multiple s-a petrecut în comuna Mănăstirea, în zona târgului organizat săptămânal.

Din cercetările preliminare, a reieșit că un bărbat de 77 de ani, din București, în timp ce conducea mașina în parcarea târgului, ar fi pierdut controlul direcției, tamponând mai multe mașini și accidentând un grup de patru persoane.

Martorii spun că bărbatul conducea o mașină cu transmisie automată și ar fi vrut să frâneze ca să dea prioritate altei mașini, însă ar fi încurcat pedalele.

La fața locului au fost chemate mai multe ambulanțe care au preluat victimele, iar un elicopter SMURD a preluat o femeie pe care a dus-o la Spitalul Floreasca din București, aceasta fiind în stare gravă. Ceilalți au fost duși la spitalul din Călărași.

Conducătorul auto a fost testat pentru alcool și nu era băut. El este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă și distrugere.

Potrivit legislației rutiere, șoferii care au făcut școala pe o mașină automată vor primi carnet de conducere cu mențiunea cod 78, care înseamnă că nu pot conduce mașini cu transmisie manuală.

În România nu există însă sancțiuni pentru nerespectarea interdicției, însă în cazul accidentelor poate fi considerată de instanță o circumstanță agravantă. În alte țări din Europa, precum Franța sau Spania, șoferii prinși că nu respectă interdicția din permis riscă amenzi de câteva sute de euro și suspendarea dreptului de a conduce pe câteva luni.”