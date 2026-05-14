Anchetatorii au descins inclusiv la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel din oraș și la doi procurori cunoscuți la malul mării, unul care a condus în trecut instituția.

Procurorii de la București au făcut 13 percheziții la instituții publice și locuințe private din Constanța.

Cercetările sunt realizate în cadrul unui dosar penal pentru presupuse fapte de trafic de influență.

Anchetatorii au descins și la sediul Pachetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, dar și acasă la fostul procuror general al instituției, Gigi Ștefan. Oamenii legii au verificat inclusiv mai multe mașini aflate în curtea locuinței.

Teodor Niță: ”Chiar foarte bine că se întâmplă”

Percheziții s-au făcut și acasă la procurorul Teodor Niță. Anchetatorii au verificat toate camerele casei și s-au retras puțin după miezul nopții.

”Reporter: De ce sunt perchiziții?

Teodor Niță, procuror: Habar nu am, habar nu am”.

Teodor Niță, procuror: ”Dumnealor au venit procedural. Au plecat așa cum au venit. Nu au găsit bunuri sau altceva de interes operativ, nu există nicio formă de acuzație, chiar foarte bine că se întâmplă, așa au venit au verificat și au plecat. Nu sunt citat, nu sunt acuzat, nu am nicio legătură”.