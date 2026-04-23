Mașinile respective ajungeau la suspect aduse de proprietari care le luaseră în leasing și voiau să le vândă ca să își achite ratele. Însă bărbatul acuzat de înșelătorie păstra toți banii odată ce le vindea. Prejudiciul calculat până acum se ridică la peste 1,8 milioane de lei.

Suspectul a fost ridicat de acasă de polițiștii care i-au percheziționat proprietăți din trei județe. Ar fi pus la cale o afacere cu mașini de lux și își căuta clienți și pe rețelele de socializare. Printre cei care au cumpărat de la el mașini se numără cântărețul Lino Golden, dar și un influencer din domeniul auto, urmărit de peste 500.000 de persoane.

Imediat ce a postat clipul pe internet au apărut și alți păgubiți. Suspectul a comentat și el că vina ar fi fost, de fapt, a fostului proprietar, care nu și-ar fi stins contractul de leasing, deși ar fi încasat banii.

Corespondent Știrile ProTV: „În cazul artistului Lino Golden, povestea s-ar fi petrecut acum 5 luni, iar artistul și-ar fi retras plângerea de la poliție, semn că, cel mai probabil, și-a recuperat banii după ce ar fi ajuns la o înțelegere cu suspectul”.

Polițiștii spun că bărbatul de 44 de ani are mai multe puncte de lucru pe bulevardul Pipera. Toate mașinile găsite acolo sunt acum verificate.